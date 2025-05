Rodada da Kings League define eliminados e classificados; veja como foi

A 8ª e penúltima rodada da primeira fase da Kings League Brasil definiu eliminados e classificados, restando apenas uma vaga em disputa para a última rodada, que será disputada na próxima segunda-feira (3).

A Loud deu adeus à competição antes mesmo de entrar em campo contra o Dendele FC. A equipe foi eliminada devido à combinação de resultados da rodada. Já o Capim FC garantiu vaga nas quartas de final ao vencer o Nyvelados, confirmando sua classificação com autoridade.

Penúltima rodada da Kings League Brasil teve eliminados e classificados (Foto: Reprodução/Kings League)

Resultados dos jogos:

Capim FC 6 x 1 Nyvelados Desimpedidos 4 x 6 Real Elite Funkbol 3 x 4 Fúria FC Dendele 3 (2) x 3 (1) Loud G3X 6 x 3 Fluxo FC

Situação de cada equipe antes da última rodada:

Fúria

A equipe presidida por Neymar e seu amigo Cris Guedes venceu no sufoco o já eliminado Funkbol e deixou bem encaminhado o primeiro lugar da competição. O time precisa vencer na última rodada caso queria avançar direto para as semifinais sem depender do resultado da partida da G3X

Funkbol

O clube é lanterninha da competição, com apenas dois pontos conquistados, e não tem mais chances de classificação. O time vai à campo na última rodada para tentar não acabar o torneio como último colocado.

Real Elite

O Real Elite conseguiu uma vitória heróica ao virar a partida contra o Desimpedidos e segue vivo na competição. Na última rodada, a equipe tem o confronto direto com o Dendele FC. Em caso de vitória, o Real Elite passa de fase. Por outro lado, o empate e a derrota concretizam a eliminação.

Nyvelados

O time da streamer Nyvi não tem muitos objetivos na última rodada da primeira fase do torneio. A equipe é a atual terceira colocada e já garantiu a classificação para às quartas de final da Kings league Brasil.

Capim FC

O Capim FC garantiu a sua participação nos playoffs nesta rodada após vencer o Nyvelados. Assim como o oponente, o time já tem a classificação em mãos e não precisa se esforçar na última rodada.

Desimpedidos

A equipe do Desimpedidos é outra que já tem a classificação assegurada. O time entra em campo na próxima segunda (3) apenas para tentar subir posições.

Loud

Antes mesmo de entrar em campo na 8º rodada, a Loud já estava eliminada pela combinação de resultados. O time entra em campo na próxima segunda-feira (8) em confronto direto com o Funkbol para evitar o último colocado.

Dendele

O Dendele FC saiu vitorioso nos pênaltis e chegou perto da classificação. No entanto, com a vitória do Real Elite, o time ficou a um ponto de se classificar nos playoffs. Na próxima rodada, a equipe precisa de ao menos um empate justamente contra o Real Elite para passar de fase.

Fluxo

Mesmo com a derrota nessa rodada, o Fluxo tem sua permanência nas quartas de final da Kings League Brasil garantida. O time, atual 6º colocado, vai para a última rodada pensando em subir na tabela.

G3X

A G3X segue em busca da liderança. O time está na segunda colocação, apenas um a menos que a líder Fúria. Na última rodada, a equipe precisa vencer o Nyvelados e torcer para um tropeço da Fúria para passar direto às semifinais da Kings League Brasil.