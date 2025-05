Gabigol marca no fim, e Cruzeiro vence o Flamengo pelo Brasileirão

Na partida que marcou o seu reencontro com o Flamengo, Gabigol fez o gol da vitória do Cruzeiro no Mineirão por 2 a 1 neste domingo (4), pela sétima rodada do Brasileirão. O tento foi nos acréscimos do segundo tempo. Anteriormente, Kaio Jorge balançou a rede pela Raposa. Arrascaeta fez o do Rubro-Negro.

Com a vitória, o Cruzeiro pulo para a quarta posição, agora com 13 pontos. O Flamengo segue com 14, na segunda posição (perdeu a liderança para o Palmeiras, que venceu o Vasco).

Como foi o jogo

O Flamengo começou melhor na partida, propondo o jogo. Mas o Cruzeiro, após dar espaço para o adversário nos primeiros minutos de jogo, começou a reduzir os espaços rubro-negros, apertando a marcação. Foi assim, aliás, que a Raposa abriu o placar aos 14 minutos. Kaio Jorge recebeu passe de Lucas Romero, tirou o zagueiro Léo Pereira da jogada e chutou com força no gol de Rossi, que não conseguiu defender.

Três minutos depois do tento cruzeirense, Cássio conseguiu impedir o que seria o gol de empate rubro-negro, em cabeçada de Léo Ortiz. Pela Raposa, Kaio Jorge, aos 30', mandou a bola no travessão. Já perto do intervalo, Arrascaeta, que recebeu assistência de Gerson, acertou um lindo chute no gol de Cássio, e deixou tudo igual no marcador.

Assim como no início da primeira etapa, o Cruzeiro voltou do intervalo com ritmo reduzido, chamando o adversário para o seu campo de defesa e buscando o contra-ataque. Com o decorrer do segundo tempo, o Cruzeiro voltou a ameaçar o gol de Rossi. Aos 31', o goleiro argentino fez duas defesas em sequência, em chutes de Matheus Pereira e Kaio Jorge.

Gabigol, ex-Flamengo, entrou na partida aos 43 minutos, após pedido da torcida cruzeirense. Já nos acréscimos, o camisa 9, em rebote de cobrança de pênalti, garantiu a vitória da Raposa.

O quem vem por aí para Cruzeiro e Flamengo

As próximas partidas de Cruzeiro e Flamengo são por competições internacionais. Enquanto a Raposa visita o Mushuc Runa, do Equador, pela Sul-Americana, o Rubro-Negro vai até a Argentina enfrentar o Central Córdoba pela Libertadores. Ambos os jogos serão na quarta-feira.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2X1 FLAMENGO

7ª rodada — Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 4 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG);

⚽ Gols: Kaio Jorge, 14'/1°T (1-0), Arrascaeta, 43'/1°T (1-1), Gabigol, 51'/2°T (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Romero, Christian, Lucas Silva e Villalba (CRU); De la Cruz e Léo Pereira (FLA)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson (Gabigol) e Kaio Jorge (Bolasie).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta (Juninho); Gerson (Luiz Araújo), Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro (Michael).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Maíra Mastella Moreira