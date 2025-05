Gabigol está fora de próximo jogo do Cruzeiro

Destaque da vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo por 2 a 1, domingo (4), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Gabigol está fora da partida contra o Mushuc Runa, do Equador, quarta-feira (7), em Riobamba, pela Copa Sul-Americana. O jogador não foi relacionado para a viagem desta segunda-feira (5), assim como o zagueiro Villalba e o volante Christian.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O clube informou que Gabigol teve detectada mialgia nos músculos posteriores das coxas após a vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova-GO, quinta-feira (1º), pela Copa do Brasil. Mesmo assim participou das atividades posteriores e do jogo contra o Flamengo devido a um controle feito pela comissão técnica e o departamento de performance e saúde do Cruzeiro.

Nos próximos dias, Gabigol, autor do gol da vitória sobre o Flamengo, fará um trabalho individualizado para plena recuperação das condições físicas para que possa continuar à disposição do técnico Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

O zagueiro Villalba está com desgaste acentuado devido a grande minutagem nas últimas partidas e vai priorizar a recuperação física na Toca da Raposa. O argentino atuou os 90 minutos de seis dos últimos sete jogos do Cruzeiro - o zagueiro ficou de fora apenas da derrota por 2 a 1 para o Palestino, em Coquimbo, pela Sul-Americana, no dia 24.

O volante Christian passará por pequena cirurgia ortodôntica e também não enfrentará o Mushuc Runa, em Riobamba, quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília). Com três derrotas nos três primeiros jogos, o Cruzeiro tem poucas chances de se classificar para o mata-mata da Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️Lucas Silva aponta virada de chave do Cruzeiro na temporada

Além de Gabigol, Cruzeiro vai poupar outros titulares contra o Mushuc Runa

Após a vitória sobre o Flamengo, o técnico Leonardo Jardim havia anunciado que iria poupar alguns titulares no jogo contra o Mushuc Runa:

- Terá algumas mudanças, porque, como disse, não é para poupar, é para gerir. Temos jogadores que querem jogar. Matematicamente, está difícil conseguir nosso objetivo, temos consciência disso, mas a minha ideia é ganhar o jogo, independentemente de quem jogue. Vamos mudar a equipe, mais o objetivo é ser competitivo - afirmou.