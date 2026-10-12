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Gabigol rebate provocação após Atlético x Santos: 'Só eu'

Galo precisou apenas de dois minutos para reverter o placar

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
12/10/2026 09:23
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Atacante do Peixe rebateu rival nas redes sociais (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Atacante do Peixe rebateu rival nas redes sociais (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Atlético venceu o Santos de virada por 2 a 1 neste domingo, na Arena MRV, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os gols saíram na reta final do confronto. Gabigol abriu o placar aos 42 minutos do segundo tempo, e Vitor Hugo deixou tudo igual de cabeça em sequência. Dois minutos depois, Thiago Borbas garantiu a virada do Galo.

O que mais chamou atenção dos torcedores foi a provocação entre Gabigol e o Atlético-MG nas redes sociais. Inicialmente, o time provocou o atacante do Peixe por meio de uma publicação com a legenda "Tá explicado…" e uma foto com a escrita "Chute aqui! Só quem foi eliminado pelo Galo.". O artilheiro do time da baixada não deixou barato e rebateu os mandantes: "Só pode chutar o primeiro campeão nesse estádio… Eu!".

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Rebatida de Gabigol após Atlético-MG x Santos

A rebatida logo viralizou e causou grande repercussão entre internautas, que se dividiram entre apoiar o atleta e cobrá-lo devido ao resultado negativo no confronto. Gabigol marcou o único gol paulista do jogo, mas não conseguiu evitar a virada no apagar das luzes.

Como foi o duelo?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi marcada por poucas oportunidades claras para ambos os lados. O Atlético teve mais volume ofensivo, criou mais chances e finalizou mais vezes, mas pecou na precisão dos arremates.

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O Santos encontrou dificuldades para construir jogadas e, nas poucas vezes em que chegou ao ataque, também não conseguiu ser preciso nas finalizações.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Atlético manteve maior volume ofensivo, enquanto o Santos se concentrou na defesa. Os três gols da partida saíram na reta final: aos 42 minutos, Gabigol abriu o placar após finalização dentro da área. Menos de três minutos depois, o zagueiro Vitor Hugo aproveitou a cobrança de escanteio e deixou tudo igual. Nos minutos finais, Thiago Borbas marcou um belo gol de voleio, colocou o Galo em vantagem e garantiu a vitória alvinegra.

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Gabigol foi o autor do único gol do Santos contra o Atlético (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)
Gabigol foi o autor do único gol do Santos contra o Atlético (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)
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