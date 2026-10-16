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Filipe Luís vira assunto no exterior após vitória do Monaco: 'Não foi'

Equipe francesa venceu o CSKA Sofia pela Conference League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 06:30
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Filipe Luís durante vitória do Monaco na Conference League
Filipe Luís durante vitória do Monaco na Conference League (Foto: Reprodução/X/Monaco)

O Monaco, comandado por Filipe Luís, venceu o CSKA Sofia por 2 a 1 nesta quinta-feira (15), na Bulgária, pela primeira rodada da fase de liga da Conference League. Apesar do resultado positivo, a atuação da equipe francesa não convenceu parte dos torcedores, que foram às redes sociais para criticar o desempenho do time.

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Os gols da vitória foram marcados por Brunner, logo aos três minutos do primeiro tempo, e Ansu Fati, aos 43 da etapa inicial. O CSKA Sofia diminuiu com Zwarts, aos 31 minutos do segundo tempo, e pressionou em busca do empate.

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Mesmo com os três pontos conquistados fora de casa, o Monaco recebeu críticas pela dificuldade em controlar a partida e pelo desempenho apresentado ao longo dos 90 minutos.

Veja a repercussão:

Tradução: Aliás, primeiro gol da temporada para Ansu Fati no Mônaco e é para colocar o segundo no placar contra o CSKA Sofia

Deve ser obrigatório para Filipe Luís incorporá-lo à causa e que ele possa voltar a se sentir confortável jogando futebol. Chave é sua continuidade.

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Tradução: Vai ser preciso desinflar os enormes egos desses jogadores que se acham o que eles absolutamente não são. Prestação simplesmente escandalosa e atitude vergonhosa.

Tradução: Filipe Luís tornou-se o primeiro treinador do Monaco a vencer cada um dos seus três primeiros jogos em competições europeias. Perfeito.

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Tradução: Não foi fácil para o Monaco, mas é uma vitória para bem iniciar sua campanha na Liga Conferência, 2-1 contra o CSKA Sofia. Um bom começo para os homens de Filipe Luís.

Tradução: Não sei, mas essa vitória tem o gosto da mediocridade que acompanhou nossa temporada passada. Eu até aceito que a L1 seja prioridade, mas VAI PRECISO RÁPIDO que o Filipe Luís aperte os parafusos. Falta terrível de humildade EM TODAS AS LINHAS, incluindo os jovens. CANSATIVO!

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Filipe Luís mantém invencibilidade no Monaco

Com o triunfo sobre o CSKA Sofia, Filipe Luís chegou à nona partida oficial sem perder desde que assumiu o comando do Monaco. Até o momento, são sete vitórias e dois empates, considerando os compromissos pelo Campeonato Francês e pela Conference League.

O próximo desafio da equipe será no domingo (18), contra o Lorient, fora de casa, pelo Campeonato Francês. Na competição nacional, o Monaco ocupa a liderança, com 14 pontos, um a mais que o Lille, segundo colocado.

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Na Conference League, o time francês volta a campo na próxima quinta-feira (22), quando recebe o Freiburg, da Alemanha.

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