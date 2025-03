Filipe Luís toma decisão sobre Seleção Brasileira e avisa Flamengo, afirma Mauro Cezar

Diante da crescente pressão sobre Dorival Júnior e das especulações sobre uma possível mudança no comando da Seleção Brasileira, o nome de Filipe Luís vem sendo citado como um possível substituto. No entanto, segundo informações do jornalista Mauro Cezar, em seu blog no portal "Uol", o treinador do Flamengo já definiu sua posição: ele não pretende deixar seu atual cargo para assumir a equipe nacional.

A pressão sobre Dorival aumentou após a goleada por 4 a 1 sofrida pelo Brasil contra a Argentina, na última terça-feira (25), em Buenos Aires. Com a possibilidade de demissão ganhando força, o nome de Filipe Luís passou a ser comentado para assumir o comando da Seleção. No entanto, em conversa com o diretor de futebol do Flamengo, o técnico deixou claro seu desejo de seguir com seu plano de carreira no clube carioca.

Ainda de acordo com Mauro Cezar, a preocupação da diretoria rubro-negra é maior com um possível assédio de clubes europeus do que com um convite da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Isso se deve ao fato de que Filipe Luís construiu boa parte de sua carreira como jogador na Europa, o que o torna um nome atraente para equipes do continente.

No futebol europeu, os principais treinadores costumam comandar clubes com elencos de alto nível, verdadeiras seleções internacionais, o que pode representar um caminho mais natural para o jovem técnico. Assim, o futuro de Filipe Luís permanece ligado ao Flamengo, pelo menos por enquanto. Resta saber se essa decisão se manterá diante de eventuais novas propostas.