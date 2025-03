As conquistas de Filipe Luís, pelo Flamengo, como jogador e treinador têm o devido reconhecimento dos torcedores rubro-negros. Neste cenário, ele será homenageado na Câmara Municipal do Rio com a medalha Pedro Ernesto, a mais alta condecoração concedida pela Casa. A iniciativa é do vereador Marcelo Diniz (PSD), que protocolou o requerimento nesta quinta (20).

- A contribuição dele não é apenas como treinador na beira do campo. Filipe tem se revelado um líder e mentor para os jogadores mais jovens, colaborando para a formação deles como atletas e como homens - disse Marcelo Diniz.

Filipe Luís já conquistou quatro troféus pelo Flamengo em sua curta carreira como treinador. Em 2024 ele comandou o Rubro-Negro na conquista da Copa do Brasil. Já nesta temporada liderou a equipes nos títulos da Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Campeonato Carioca.

Filipe Luís, do Flamengo, após o título do Carioca (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Além disso, antes de assumir o profissional do Flamengo, Filipe Luís conquistou a Copa Rio Sub-17 e o Mundial de Clubes Sub-20.

Troféus como jogador

A história de Filipe Luís no Flamengo, ainda como jogador, começou em 2019. Até o fim de 2022, o lateral-esquerdo conquistou 10 troféus. Veja a lista:

2 Libertadores (2019 e 2022)

1 Recopa Sul-Americana (2020)

2 Campeonatos Brasileiro (2019 e 2020)

1 Copa do Brasil (2022)

2 Supercopas do Brasil (2020 e 2021)

2 Campeonatos Carioca (2020 e 2021)

