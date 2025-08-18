menu hamburguer
Vidente crava quem avança em Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana

Equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira (19)

Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o América de Cali pela Sul-Americana
imagem cameraJogadores do Fluminense comemoram gol contra o América de Cali pela Sul-Americana (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/08/2025
21:59
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense define no Maracanã a classificação para as quartas de final da Sul-Americana, contra o América de Cali, às 21h30 (de Brasília), nesta terça-feira (19). Com gols de Canobbio e Yerson Candelo contra, o Tricolor venceu a primeira partida por 2 a 1. Diante disso, o vidente Luis Filho, do canal "Renascer das Cartas", apontou um favoritismo para o clube carioca no confronto.   

Durante a análise da partida, o tarólogo destacou que o Fluminense terá boas oportunidades ao longo dos 90 minutos. Ressaltou ainda que a equipe precisa ter um pouco de cuidado nas jogadas defensivas, mas enxerga a equipe aproveitando as chances que podem garantir a vitória Tricolor.

Por outro lado, Luis Filho reforçou que a equipe do América de Cali precisa tomar cuidado com as investidas tricolores, em especial no segundo tempo. Esse cenário de pressão do Fluminense pode dificultar o jogo colombiano. 

Em uma visão geral, o vidente apontou que a partida será bastante estratégica. A vitória poderá ser construída por detalhes. Um empate não está descartado, mas a tendência é de que o Fluminense tenha mais chances de vencer o confronto das oitavas de final e avançar de fase pela Sul-Americana.

Fluminense x América de Cali

Após vencer o primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana, com gols de Canobbio e Candelo (contra), o Fluminense buscar confirmar a classificação contra o América de Cali, no Maracanã. Para a ocasião, o Tricolor tentará confirmar o favoritismo dentro de casa para avançar às quartas de final da competição. O vencedor do confronto encara quem avançar no duelo entre Lanús e Central Córdoba.

Canobbio comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o América de Cali pela Sul-Americana
Canobbio comemora seu gol contra o América de Cali pela Sul-Americana (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)

