Vidente crava quem avança em Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana
Equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira (19)
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense define no Maracanã a classificação para as quartas de final da Sul-Americana, contra o América de Cali, às 21h30 (de Brasília), nesta terça-feira (19). Com gols de Canobbio e Yerson Candelo contra, o Tricolor venceu a primeira partida por 2 a 1. Diante disso, o vidente Luis Filho, do canal "Renascer das Cartas", apontou um favoritismo para o clube carioca no confronto.
Fluminense x América de Cali: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Onde Assistir
Igor Rabello chega ao Rio para assinar com Fluminense; veja números no Galo
Fluminense
Fluminense se pronuncia sobre venda da SAF ao BTG
Fluminense
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Durante a análise da partida, o tarólogo destacou que o Fluminense terá boas oportunidades ao longo dos 90 minutos. Ressaltou ainda que a equipe precisa ter um pouco de cuidado nas jogadas defensivas, mas enxerga a equipe aproveitando as chances que podem garantir a vitória Tricolor.
Por outro lado, Luis Filho reforçou que a equipe do América de Cali precisa tomar cuidado com as investidas tricolores, em especial no segundo tempo. Esse cenário de pressão do Fluminense pode dificultar o jogo colombiano.
Em uma visão geral, o vidente apontou que a partida será bastante estratégica. A vitória poderá ser construída por detalhes. Um empate não está descartado, mas a tendência é de que o Fluminense tenha mais chances de vencer o confronto das oitavas de final e avançar de fase pela Sul-Americana.
Fluminense x América de Cali
Após vencer o primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana, com gols de Canobbio e Candelo (contra), o Fluminense buscar confirmar a classificação contra o América de Cali, no Maracanã. Para a ocasião, o Tricolor tentará confirmar o favoritismo dentro de casa para avançar às quartas de final da competição. O vencedor do confronto encara quem avançar no duelo entre Lanús e Central Córdoba.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias