Diretor do Flamengo diz que Filipe Luís chama atenção de europeus

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto afirmou que europeus têm observado o trabalho de Filipe Luís no comando da equipe. O dirigente disse que o Rubro-Negro tem o melhor futebol do Brasil e tem "poucas dúvidas" de que o técnico terá chance na Europa.

— Com certeza, em termos de estética, somos claramente o melhor futebol do Brasil neste momento. E sem exagero, não vejo muitos times no mundo com futebol tão atrativo quanto o nosso. Se isso vai ser suficiente para ganhar tudo, isso ninguém sabe. Mas é difícil nesse momento ver uma equipe e joga um futebol tão atrativo. Recebi algumas mensagens de amigos europeus que estavam deliciados com a forma com que jogamos — declarou Boto, em entrevista ao jornalista Venê Casagrande.

— Eu tenho poucas dúvidas de que vai ter (oportunidade na Europa). A qualidade e a riqueza tática do jogo dele, somadas aos resultados, que claro são importantes, já chamam a atenção do futebol europeu. Ele tem um ano como treinador, e apresenta já essa ideia de jogo muito definida, alinhando isso aos títulos. Mas, se não ganhasse, eu falaria mesma coisa. Se o Fluminense faz um gol ontem e nós não ganhássemos o Carioca, o que seria muito injusto, não seria por isso que as pessoas, principalmente os europeus que já estão de olho nele, achariam que ele não está preparado — completou o português.

Comparação com técnico europeu

José Boto revelou que um dos fãs europeus do trabalho de Filipe Luís é Roberto De Zerbi, treinador do Olympique de Marseille. O diretor do Flamengo disse o italiano admira o técnico rubro-negro, assim como Filipe gosta do companheiro de profissão.

— O Filipe não vai ficar chateado comigo, mas sou muito amigo do De Zerbi. Há algumas semanas tivemos uma conversa por vídeo, e ele é um apaixonado pela forma que o Filipe joga. O Filipe gosta do futebol do De Zerbi, e o De Zerbi do Filipe — comentou o dirigente.

