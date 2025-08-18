Torcedores exaltam entrosamento de dupla do Cruzeiro: ‘Virou rotina’
Os jogadores somam 18 gols e 10 assistências na temporada
Jogando fora de seus domínios, o Cruzeiro abriu o placar contra o Mirassol, com um gol do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge. Com o resultado, o Cabuloso vai ultrapassando o Palmeiras e assume a vice-liderança da competição com 40 pontos.
Logo aos quatro minutos, após ótimo cruzamento do meia Matheus Pereira, o camisa 9 recebeu com liberdade e anotou mais um gol na competição. Juntos, a dupla soma 18 gols e 10 assistências pelo Cruzeiro nesta temporada.
Outro dado interessante é que os dois jogadores vem se servindo com frequência, Kaio Jorge chegou a cinco gols com assistências do meia, enquanto Matheus Pereira balançou as redes em duas oportunidades, com passes de seu companheiro.
Após mais um lance de entrosamento da dupla Kaio Jorge e Matheus Pereira, os torcedores reagiram nas redes sociais. Confira.
Kaio Jorge está na pré-lista de convocados para a Seleção Brasileira, ao lado do meia Marco Antônio, do São Paulo, e do lateral Paulo Henrique, do Vasco. O técnico Carlo Ancelotti, divulgará na próxima segunda-feira (25), a lista oficial para as partidas contra Chile e Bolívia, nos próximos dias 04 e 09 de setembro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os 23 jogadores escolhidos pelo italiano, se apresentam no dia 1° do próximo mês.
