Sormani detona elenco do Vasco após goleada sobre o Santos: ‘Timeco’

A goleada do Vasco para cima do Santos , por 6 a 0, continua dando o que falar nos principais programas esportivos, nesta segunda-feira (18). Torcedor declarou do Peixe, o jornalista Fábio Sormani declarou que o resultado histórico não faz sentido, durante o Programa 'Debate Placar', da Placar.

- Para quem torce para o Santos, por exemplo, perder de goleada sempre dói, mas quando você perde para um Corinthians, para um Palmeiras, para o São Paulo é uma coisa. Fora esses tempos, para a gente, nada faz sentido. Perder para o Vasco, com todo respeito ao clube e a sua torcida, o Vasco é um timeco. O Santos é pior ainda, que tomou de seis do Vasco - comentou, antes de completar.

Neste Campeonato Brasileiro, o Vasco marcou oito gols e sofreu apenas um, em dois jogos contra o Santos. No primeiro turno, o cruzmaltino bateu o Peixe de virada, por 2 a 1, com gols de Nuno Moreira e Vegetti. Sormani se mostrou incomodado com o resultado deste domingo e reviu suas opiniões sobre o futuro da equipe na competição.

- O Santos perdeu seis pontos para o Vasco, gente. Não é que ele perdeu só seis pontos, ele tomou oito gols do Vasco e fez um gol, esse é o time do Santos. Eu achava que, num primeiro momento, era um time legal, que dava para brigar lá em cima (na tabela de classificação), não dá nada, o papel não joga - disse Fábio Sormani.

O resultado marcou a maior goleada do Vasco no confronto. Com Neymar e mais de 45 mil torcedores presentes no Morumbis, Philippe Coutinho fez chover e anotou dois gols para o time de São Januário. Com o resultado, a equipe comandada por Fernando Diniz chegou aos 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (20), em partida atrasada da 14ª rodada, contra o Juventude. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Morumbis se torna palco de melhores atuações do Vasco no Campeonato Brasileiro

Esta foi a segunda vez que o Vasco jogou no estádio nesta competição; na primeira, o time venceu o São Paulo por 3 a 1, que foi a melhor atuação da equipe até então, até ser superada neste domingo (17) com a goleada sobre o Santos.

No Morumbis, o cruzmaltino balançou as redes 9 vezes e sofreu apenas um gol, que aconteceu nos minutos finais da partida contra o Tricolor Paulista. No total do campeonato, o Vasco já marcou 25 gols, o que significa que 36% deles foram feitos no Morumbi.

Outro dado interessante é que o Vasco voltou a ter um saldo de gols positivo no campeonato, algo que não acontecia desde a estreia contra o Santos. A última vez que o Gigante da Colina finalizou o campeonato com um saldo positivo foi em 2012, quando terminou na quinta posição com um gol de saldo.