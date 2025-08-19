A seis dias da convocação, Luxemburgo aconselha Ancelotti: ‘Peso’

Durante o programa Galvão e Amigos, o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo aconselhou Carlo Ancelotti sobre a convocação. Os próximos jogos do Brasil serão contra o Chile, dia 4 de setembro, e diante da Bolívia, dia 9. Com o Brasil já classificado para o Mundial, o treinador italiano poderá fazer alguns testes. A lista final será anunciada no dia 25 de agosto.

- Considerando que eu fosse o técnico da Seleção Brasileira e quisesse contar com o Neymar para a Copa do Mundo de 2026, eu não chamaria ele nessa convocação porque ele não está jogando aquilo que tem que jogar. Então eu não levaria ele agora, porque acrescentaria muito peso ao meu trabalho. Se eu quero ele na copa, preciso chamar ele para uma conversa e dizer o que ele precisa melhorar para que seja convocado - aconselhou Luxa.

Próxima convocação da Seleção

Carlo Ancelotti vai divulgar no dia 25 de agosto, às 15h30, no Rio de Janeiro, a lista com 23 atletas que disputarão as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Mesmo com a vaga já assegurada no Mundial, a convocação é tratada como importante para definir ajustes finais e testar jogadores antes da Copa do Mundo de 2026.

Carlo Ancelotti observou jogadores em Atlético-MG x Grêmio próximo a dia da convocação (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Neymar pela Seleção Brasileira

Desde sua estreia em 2010, Neymar disputou nove competições pela Seleção Brasileira: Copa América de 2011, Olimpíadas de Londres de 2012, Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014, Copa América de 2015, Olimpíadas de 2016, Copa do Mundo de 2018, Copa América de 2021 e a Copa do Mundo de 2022.