Lisca relembra passagem como técnico do Vasco: ‘A energia é diferente’

O técnico Lisca participou do programa ‘Panela Sportv’, junto com o jornalista Fred e o ex-jogador André, nesta segunda-feira (18). Durante o bate-papo os integrantes debateram sobre os principais assuntos da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No momento em que falavam sobre a goleada histórica do Vasco, por 6 a 0, contra o Santos, Lisca relembrou sua passagem como treinador do clube, em 2021. Ele lamentou não poder contar com a torcida naquele momento, por conta da pandemia.

- Passei pelo Vasco em 2021 e não tive o que mais queria, que era o apoio da torcida. Estávamos na pandemia e não pude aproveitar o maior patrimônio do clube. É impressionante o que eles fazem pelo Vasco - disse Lisca.

Lisca comandou o Vasco em 12 partidas, na Série B de 2021. Durante sua passagem, acumulou 12 jogos, com cinco vitórias, sete derrotas e um empate no comando vascaíno. O treinador relembrou o momento de sua apresentação em São Januário, ao lado da esposa.

- O Vasco é um clube diferente, é um clube que tem uma história linda. Quando cheguei no Vasco, me levaram para conhecer São Januário, estava com a minha esposa, nós entramos dentro do campo e eles me deram uma camisa do clube, com uma carta de recepção. É muito emocionante lembrar a alegria com que eles me receberam ali. Para quem não conhece a história do Vasco, ele é o primeiro clube do Brasil que aceitou jogadores negros, houve a carta de renúncia. Em 1924 a federação disse ao Vasco,tira os jogadores negros ou não joga o campeonato. Sabe o que o Vasco fez? Não jogou o campeonato - disse Lisca.

Lisca aproveitou para falar sobre a relação do clube com a comunidade ‘Barreira do Vasco’, localizada ao lado do estádio. Importantíssima para a história vascaína, a comunidade sempre esteve ao lado do clube durante sua história.

- São Januário foi construído pela torcida. Foi o único clube que eu trabalhei que me levou para conhecer o museu, a primeira coisa que fizeram. Me levaram para conhecer a história do Vasco, os títulos, toda a história do clube. E para quem conhece São Januário, a Barreira do Vasco está do lado, então, o povo está dentro do Vasco. A energia é diferente, é muito orgulho participar do Vasco - completou.

Com a vitória sobre o Santos, o Vasco chegou aos 19 pontos e assumiu a 16ª colocação. A equipe volta a campo nesta quarta-feira (20), em partida atrasada da 14ª rodada, contra o Juventude. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Próximos jogos do Vasco

Juventude x Vasco - quarta-feira, 20/08, às 19h. Estádio Alfredo Jaconi. Campeonato Brasileiro.

Vasco x Corinthians - domingo, 24/08, às 16h. São Januário. Campeonato Brasileiro

Vasco x Botafogo - quarta-feira, 27/08, às 21h30. São Januário. Copa do Brasil

Sport x Vasco - domingo, 31/08, às 20h30. Ilha do Retiro. Campeonato Brasileiro



Botafogo x Vasco - quinta-feira, 11/09, às 21h30. Nilton Santos. Copa do Brasil