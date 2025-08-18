Sportv fecha acordo para transmitir principais torneios do futebol saudita

A Globo anunciou, nesta segunda-feira (18), que adquiriu os direitos de transmissão das principais competições do Campeonato Saudita. O acordo prevê a exibição dos jogos da Copa do Rei, da Supercopa e de até duas partidas por rodada da Liga Saudita, a mais tradicional do país.

As transmissões, que acontecem no Sportv, já tem data de estreia. Nesta terça-feira (19), o Sportv2 transmite a partida entre Al Nassr, equipe dos portugueses Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, e Al-Ittihad, do francês Karim Benzema, às 9h (de Brasília), pela semifinal da Supercopa. Na quarta-feira (20), Al Quadisya e Al-Ahli se enfrentam para definir o segundo finalista do torneio.

A Liga Saudita, principal torneio do país, começa na próxima quinta-feira (28) e segue até maio de 2026. A disputa conta com 18 clubes repletos de estrelas do futebol mundial como o francês N’Golo Kanté, o marroquino Bounou, o croata Brozovic, o senegalês Sadio Mané e os brasileiros Malcom, Marcos Leonardo, Fabinho e Ibañez.

A GE TV já tem data de estreia e é próxima. Segundo o colunista, o novo canal da Globo no Youtube fará sua primeira transmissão oficial da "nova era" no jogo da Seleção Brasileira, contra o Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O jogo está marcado para o dia 4 de setembro. A informação é da Folha de São Paulo.

A GE TV utilizará o mesmo canal do Globo Esporte no YouTube, que já conta com 6,2 milhões de inscritos, mas passará a exibir nova programação. A Globo não pretende utilizar nomes do elenco atual da TV aberta e do SporTV, com poucas exceções. Fred Bruno deve ser um destes nomes.

As transmissões ao vivo serão o principal atrativo do canal, com acesso gratuito a alguns eventos esportivos. A emissora, porém, deve manter parte significativa dos seus direitos com exclusividade dos canais por assinatura. O lançamento da faz parte da estratégia do Grupo Globo para ampliar sua atuação no meio digital e explorar novas formas de faturamento com conteúdo esportivo.