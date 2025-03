Filipe Luís atinge marca histórica entre treinadores mundiais

Com o título de campeão Carioca, Filipe Luís atingiu marca expressiva no comando do Flamengo. Desde que assumiu a equipe, em outubro de 2024, o ídolo rubro-negro é o treinador com menos derrotas no mundo, superando números de Luís Enrique, no PSG.

Além da sequência de 24 jogos de invencibilidade, Filipe Luís tem apenas uma derrota no currículo com o time principal: o revés contra o Fluminense, por 2 a 0, no segundo turno do Brasileirão. Desde então, o Rubro-Negrão não sabe o que é perder.

Com os números expressivos, o treinador deixa para trás nomes como Laurent Blanc, Luis Enrique e André Jardine. Além disso, assim como Jorge Jesus, Filipe Luís ostenta mais títulos do que derrotas pelo Flamengo. Em seis meses de trabalho, são três taças conquistadas: Copa do Brasil 2024, Supercopa do Brasil 2025 e Campeonato Carioca 2025.

Em 27 jogos à frente da equipe, são 19 vitórias, 7 empates e uma derrota. Assim, Filipe tem 79,2% de aproveitamento no comando técnico do Flamengo. Desde a sua chegada, o Rubro-Negro marcou 48 gols e sofreu 14.

Veja a lista de técnicos invictos no futebol mundial

Filipe Luís - Flamengo - 1 derrota em 27 jogos Laurent Blanc - Al-Ittihad - 1 derrota em 22 jogos José Luis Mendilibar - Olympiacos - 2 derrotas em 34 jogos Okan Buruk - Galatasarary - 2 derrotas em 32 jogos Krunoslav Jurcic - Pyramids - 2 derrotas em 30 jogos Marko Nikolic - CSKA Moscou - 2 derrotas em 15 jogos Luis Enrique - PSG - 3 derrotas em 35 jogos Thiago Carpini - Vitórias - 3 derrotas em 29 jogos André Jardine - América-MÉX - 28 jogos Marcel Koller - Al-Ahly - 3 derrotas em 28 jogos

Agora, campeão estadual, o Filipe Luís terá cerca de duas semanas para descansar e preparar o time para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, no sábado, dia 29 de março, às 21h (de Brasília) no Maracanã. Em seguida, viaja para a Venezuela para a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores contra o Deportivo Táchira, no dia 2 de abril.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real