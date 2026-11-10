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Fala de Vágner Love sobre titularidade no atual Flamengo viraliza: 'Absurdo'

Jogador elogiou Pedro, camisa 9 do clube

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 16:54
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Vágner Love com camisa do Flamengo em treino
Vágner Love disse que seria titular no Flamengo atual (Foto: Reprodução)

Vágner Love, ex-atacante do Flamengo, concedeu entrevista na última segunda-feira (8), e uma declaração sobre a possibilidade de integrar a equipe titular sob o comando de Leonardo Jardim repercutiu nas redes sociais. O jogador ressaltou o respeito pelos atuais atletas do elenco, mas afirmou acreditar que teria chances de atuar entre os 11 iniciais caso ainda estivesse em atividade no clube.

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Veja alguns comentários:

Vágner Love em campo pelo Flamengo
Vágner Love em campo pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Mais detalhes da declaração de Vágner Love

Durante um evento de Showbol no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (9), Vágner Love, que formou o Império do Amor ao lado de Adriano, brincou sobre a possibilidade, mas afirmou que seria titular no Flamengo de Leonardo Jardim.

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— Respeito muito os jogadores que estão hoje, lógico, o Pedro, um excelente centroavante, o Bruno Henrique hoje jogando de centroavante. Mas eu acredito que eu teria chance. Seria titular, sim — disse Love, em entrevista ao "Coluna do Fla".

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Vágner Love enaltece Pedro com a camisa do Flamengo

A reta final da temporada vem sendo fundamental para Pedro, que, após um período de má fase, marcou quatro gols nos últimos dois jogos. Para Vágner Love, o camisa 9 "dispensa comentários". Além disso, o ex-atacante acredita que o jogador do Flamengo tem grandes chances de estar na Copa do Mundo de 2030.

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— O Pedro é um grande jogador, dispensa comentários. Ele vem mostrando isso nos últimos anos. O cara consegue fazer mais de 30 gols durante a temporada. Então, eu acredito muito que ele tenha chance de estar nesse novo ciclo da seleção brasileira para que ele possa ir para a próxima Copa do Mundo — analisou.

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