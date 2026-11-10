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Flamengo domina arquibancadas e tem os dez maiores públicos do Brasileirão

Rubro-Negro ocupa sozinho as dez primeiras posições entre os jogos com maior público pagante da competição, todos disputados no Maracanã

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 16:40
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O Flamengo domina as arquibancadas do Campeonato Brasileiro de 2026. Além de liderar a competição dentro de campo, o Rubro-Negro é responsável pelos dez maiores públicos pagantes desta edição, todos registrados no Maracanã. O levantamento considera os jogos disputados até a 34ª rodada e reforça a presença da torcida na campanha da equipe comandada por Leonardo Jardim.

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A maior marca foi registrada em uma derrota. No dia 23 de maio, 67.251 torcedores pagaram ingresso para acompanhar o confronto com o Palmeiras, que terminou com vitória paulista por 3 a 0. Ao todo, 71.205 pessoas estiveram no estádio naquela ocasião, recorde de público presente da atual edição do Brasileiro.

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O empate por 1 a 1 com o São Paulo aparece na segunda posição, com 66.689 pagantes, seguido pela vitória sobre o Corinthians, por 2 a 1, que reuniu 65.838. A presença rubro-negra também se destacou nas partidas contra Santos, Grêmio e Bragantino, todas com mais de 62 mil pagantes.

Os dez maiores públicos do Brasileirão 2026 são do Flamengo

Flamengo tem os 10 maiores públicos do Brasileirão 2026
Flamengo tem os 10 maiores públicos do Brasileirão 2026 (Foto: Arte/Lance!)

Somadas, as dez partidas reuniram 629.801 pagantes, média de quase 63 mil por jogo. O Flamengo venceu oito desses confrontos, empatou um e perdeu outro. A vitória sobre o Grêmio, por 3 a 1, em 4 de novembro, colocou mais uma partida rubro-negra entre as cinco maiores marcas do campeonato.

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O domínio nas arquibancadas acompanha uma tendência de temporadas anteriores. Em levantamento publicado pelo LANCE! em setembro, o Flamengo já aparecia com a maior média de público da história do Brasileirão na era dos pontos corridos, superando a marca estabelecida pelo próprio clube em 2025.

Com quatro rodadas restantes, o Flamengo ainda terá compromissos como mandante e poderá ampliar sua presença no ranking. O próximo será diante do Athletico-PR, em 18 de novembro, no Maracanã, em mais um capítulo da disputa pelo título nacional.

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