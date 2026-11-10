O Flamengo domina as arquibancadas do Campeonato Brasileiro de 2026. Além de liderar a competição dentro de campo, o Rubro-Negro é responsável pelos dez maiores públicos pagantes desta edição, todos registrados no Maracanã. O levantamento considera os jogos disputados até a 34ª rodada e reforça a presença da torcida na campanha da equipe comandada por Leonardo Jardim.

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A maior marca foi registrada em uma derrota. No dia 23 de maio, 67.251 torcedores pagaram ingresso para acompanhar o confronto com o Palmeiras, que terminou com vitória paulista por 3 a 0. Ao todo, 71.205 pessoas estiveram no estádio naquela ocasião, recorde de público presente da atual edição do Brasileiro.

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O empate por 1 a 1 com o São Paulo aparece na segunda posição, com 66.689 pagantes, seguido pela vitória sobre o Corinthians, por 2 a 1, que reuniu 65.838. A presença rubro-negra também se destacou nas partidas contra Santos, Grêmio e Bragantino, todas com mais de 62 mil pagantes.

Os dez maiores públicos do Brasileirão 2026 são do Flamengo

Flamengo tem os 10 maiores públicos do Brasileirão 2026 (Foto: Arte/Lance!)

Somadas, as dez partidas reuniram 629.801 pagantes, média de quase 63 mil por jogo. O Flamengo venceu oito desses confrontos, empatou um e perdeu outro. A vitória sobre o Grêmio, por 3 a 1, em 4 de novembro, colocou mais uma partida rubro-negra entre as cinco maiores marcas do campeonato.

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O domínio nas arquibancadas acompanha uma tendência de temporadas anteriores. Em levantamento publicado pelo LANCE! em setembro, o Flamengo já aparecia com a maior média de público da história do Brasileirão na era dos pontos corridos, superando a marca estabelecida pelo próprio clube em 2025.

Com quatro rodadas restantes, o Flamengo ainda terá compromissos como mandante e poderá ampliar sua presença no ranking. O próximo será diante do Athletico-PR, em 18 de novembro, no Maracanã, em mais um capítulo da disputa pelo título nacional.

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