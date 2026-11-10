Estrangeiros reagem à decisão de Endrick com Real Madrid: 'Estava claro'
Atacante brasileiro avalia propostas para deixar o clube espanhol em janeiro; Sporting Lisboa e Roma demonstram interesse
A possível saída de Endrick do Real Madrid movimentou o mercado da bola e repercutiu entre torcedores estrangeiros nesta terça-feira (10). Aos 20 anos, o atacante brasileiro avalia o futuro no clube espanhol e considera uma transferência na próxima janela de inverno europeu, em janeiro, para ganhar mais minutos em campo e dar sequência ao seu desenvolvimento.
De acordo com o jornal espanhol AS, Endrick já trabalha na busca por uma nova equipe. Entre os interessados estão Sporting Lisboa, de Portugal, e Roma, da Itália. O clube português, inclusive, já teria feito uma oferta pelo jogador, enquanto os italianos seguem acompanhando a situação.
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A decisão está relacionada principalmente à falta de oportunidades no Real Madrid. Nesta temporada, o brasileiro disputou sete partidas e acumulou apenas 140 minutos em campo, sendo titular uma única vez, diante do Sevilla. O cenário é diferente do vivido no Olympique de Lyon, onde, durante seu período de empréstimo, participou de 21 jogos, marcou oito gols e distribuiu sete assistências.
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Nas redes sociais, a possibilidade de Endrick deixar o gigante espanhol dividiu opiniões entre torcedores. Parte dos estrangeiros considerou a saída um caminho natural diante da pouca utilização do atacante, enquanto outros demonstraram surpresa com a possibilidade de o brasileiro não permanecer no elenco. Veja a repercussão:
Tradução: Estava claro que isso ia acontecer algum dia. Não lhe dão as oportunidades que merece. Um jogão. Erro garrafal do Real Madrid deixá-lo ir embora.
Tradução: Endrick será outro Nico Paz, seu processo e seu lugar tapado por ter renovado com Vinicius que simplesmente não vale o que custa. Essa renovação o pior erro que se pôde cometer.
Tradução: Ele precisa ir para a Juventus, ele teria tempo de jogo lá e competiria no mais alto nível a cada temporada.
Tradução: Se o Arsenal o contratar, eu não quero essa cláusula de recompra de jeito nenhum.
Tradução: Ele deve partir para um futuro melhor. Tanto Paz quanto Mastantuono estão brilhando fora de Madri.
Tradução: Estamos desperdiçando o tempo e o potencial dele, venda-o com uma cláusula de recompra e traga-o de volta quando você estiver pronto para vender o Vini.
Tradução: Pelo bem dele no futuro, já que eles não querem vender o Vini nem o Rodrigo. Se o Endrik sair, ficaremos com Vini, Mbape, Espi, Yan, Diaz e Rodrigo. Acho que esses ataques são suficientes e você e eu sabemos que o Endrik não pode deixar nenhum desses jogadores no banco, então é bem melhor ele sair
Apesar das especulações, Endrick mantém uma boa relação com José Mourinho. Em entrevista coletiva concedida em Singapura, onde está com a Seleção Brasileira para os amistosos da Data Fifa, o atacante elogiou o treinador português e destacou o acolhimento recebido no clube.
— Não sei o que vai acontecer em janeiro. Peço que seja o melhor para a minha carreira. Acontecerá o que tiver de acontecer. Vou continuar com os pés no chão para poder fazer o meu melhor em campo — declarou.
O brasileiro também ressaltou que pretende continuar evoluindo e não descarta uma mudança de ares para alcançar esse objetivo.
— Madri é uma cidade maravilhosa, Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo, mas sempre farei o possível para impulsionar minha carreira. Só quero jogar, ser feliz, ajudar meus companheiros, marcar gols e dar assistências — afirmou.
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