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Jardim se aproxima de marca de Filipe Luís no Campeonato Brasileiro

Após eliminação na Libertadores, treinador português tenta levar o Flamengo a uma campanha superior à do ano passado no Brasileirão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 14:47
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O Flamengo de Leonardo Jardim está próximo de superar a pontuação da equipe comandada por Filipe Luís no título do Campeonato Brasileiro de 2025. Com 76 pontos conquistados em 34 rodadas, o Rubro-Negro precisa somar apenas mais quatro dos 12 pontos restantes para ultrapassar os 79 alcançados na última temporada.

Em 2025, Filipe Luís levou o Flamengo aos títulos do Brasileirão e da Libertadores, conquistada sobre o Palmeiras. Já em 2026, Jardim viu a oportunidade de repetir a dobradinha terminar na semifinal do torneio continental, quando o Rubro-Negro foi eliminado pelo Estudiantes, nos pênaltis, em pleno Maracanã.

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No Campeonato Brasileiro, o Flamengo soma 23 vitórias, sete empates e quatro derrotas, com 71 gols marcados e 29 sofridos. A equipe já igualou, inclusive, o número de triunfos da campanha campeã de 2025, quando terminou as 38 rodadas com 23 vitórias, dez empates e cinco derrotas.

Jardim assumiu o Flamengo em março de 2026, após a quarta rodada do Brasileiro, justamente para substituir Filipe Luís.

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Leonardo Jardim e Filipe Luís, os últimos dois técnicos do Flamengo
Leonardo Jardim e Filipe Luís, os últimos dois técnicos do Flamengo (Foto: Arte/Lance!)

Jardim mira marca e título na reta final pelo Flamengo

A campanha atual também coloca o Flamengo entre os melhores desempenhos da história recente do Brasileirão. Com 76 pontos, o Rubro-Negro registra a terceira melhor pontuação após 34 rodadas na era dos pontos corridos com 20 clubes, atrás apenas do Flamengo de 2019, com 81, e do Atlético-MG de 2021, com 77.

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O time de Jardim ainda pode chegar aos 88 pontos, caso vença os quatro compromissos restantes. A marca não seria suficiente para superar os 90 pontos conquistados pelo Flamengo de Jorge Jesus em 2019, mas representaria a segunda maior pontuação do clube na história da competição.

O próximo compromisso será contra o Athletico-PR, em 18 de novembro, no Maracanã. Depois, o Flamengo enfrenta o Palmeiras, concorrente direto pelo título, antes de encerrar a campanha diante de Coritiba e Chapecoense.

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