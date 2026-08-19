Pedrinho sobre empréstimo do Vasco: 'Não posso fazer contratações?' Presidente defende operação e afirma que clube precisa do recurso para honrar compromissos previstos

Antes do embarque da delegação do Vasco para o Paraguai, o presidente do Vasco, Pedrinho, defendeu a liberação do empréstimo de R$ 150 milhões solicitado pelo clube no formato DIP (Debtor-in-Possession Financing), durante o embarque da delegação para o Paraguai, onde a equipe enfrenta o Olimpia, pela Copa Sul-Americana.

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A Justiça do Rio de Janeiro travou a análise do pedido e condicionou a liberação do recurso à conclusão de uma auditoria nas contas do Vasco. O prazo para o processo é de 15 dias, o que pode levar a decisão para próximo do fim da janela de transferências, em 11 de setembro.

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Pedrinho argumentou que a recuperação judicial não impede o Vasco de realizar contratações, desde que o clube continue cumprindo os compromissos estabelecidos no processo.

- Essa é a analogia que eu quero fazer com relação a honrar os compromissos dentro da estrutura da Recuperação Judicial (RJ) e, ao mesmo tempo, fazer contratações. Eu não posso fazer contratações enquanto estou em recuperação judicial? É claro que posso. O que eu não posso é agir contra a recuperação judicial, isso seria irresponsabilidade - afirmou.

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Segundo o presidente, o empréstimo não será destinado exclusivamente à contratação de jogadores. O recurso também seria utilizado para pagar funcionários, credores e fornecedores.

- Esses 150 milhões não são apenas para contratações; são para pagar funcionários, credores, fornecedores e, consequentemente, fazer contratações. Isso já estava previsto no plano de recuperação judicial, ninguém inventou isso, que fique bem claro. Temos um gatekeeper, um watchdog, uma administradora judicial, e todos eles estão avalizando e autorizando todo o procedimento - declarou.

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O dirigente também demonstrou preocupação com a possibilidade de o empréstimo continuar bloqueado. Segundo Pedrinho, a falta do recurso pode comprometer o pagamento de compromissos do clube e gerar inadimplência.

- Obviamente, se o empréstimo continuar negado, eu vou ficar inadimplente. Inadimplência e falta de pagamentos configuram gestão temerária, o que automaticamente prejudica o processo legal da recuperação judicial - afirmou.

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Pedrinho foi eleito presidente em 2023 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Pedrinho pede celeridade na venda da SAF

Além da liberação do empréstimo, Pedrinho pediu que a Justiça avance rapidamente com o processo competitivo para a venda da SAF do Vasco. A expectativa do presidente é que a conclusão da operação permita ao clube deixar de depender de novos empréstimos.

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- Para acabarmos com isso, peço que ela consiga abrir o mais rápido possível o processo competitivo para fazermos a venda. Assim, haverá a oportunidade de outros investidores chegarem com uma proposta maior, usando como base a proposta do Marcos (Lamacchia). Se alguém aumentar a proposta, o Marcos tem o direito de empatar. Concluindo esse processo, a venda acontece e acabam-se os empréstimos - afirmou.

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Presidente assume responsabilidade pela campanha do Vasco

O presidente também comentou o momento esportivo do Vasco e assumiu a responsabilidade pela campanha da equipe no Campeonato Brasileiro. O clube atravessa uma situação delicada na competição e luta para deixar a zona de rebaixamento.

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- Todo insucesso desportivo, a responsabilidade é toda minha. Eu sou o responsável pela pontuação baixa do Vasco no Brasileirão. A única coisa que eu posso fazer é trabalhar ainda mais do que eu trabalho - disse.

Pedrinho afirmou que a diretoria trabalha para corrigir os erros cometidos e pediu desculpas aos torcedores.

- Peço desculpas aos torcedores por essa pontuação no Brasileirão. O único responsável sou eu. A responsabilidade é minha. Nem eu e nem um atleta tem o direito de reclamar algo sobre o torcedor - completou.

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