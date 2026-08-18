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Escalação do Flamengo: Jardim deve promover mudança importante para enfrentar o Cruzeiro

Treinador deve escalar Pedro entre os titulares, enquanto Bruno Henrique volta a ficar à disposição

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 17:35
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O Flamengo finalizou, na tarde desta terça-feira (18), a preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Cruzeiro. Para a partida no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), o técnico Leonardo Jardim deve promover a entrada de Pedro no time titular em relação à equipe que iniciou o jogo de ida. Além disso, o treinador terá à disposição Bruno Henrique, que vem treinando sem limitações após sofrer pancada.

O camisa 9 começou no banco no empate por 1 a 1 no Mineirão, mas entrou bem no segundo tempo e participou do lance do gol rubro-negro. Contra o Mirassol, no fim de semana, balançou as redes duas vezes e teve grande participação na vitória.

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Pedro comemora o gol marcado pelo Flamengo na vitória sobre o Mirassol pelo Brasileirão
Pedro comemora o gol marcado pelo Flamengo na vitória sobre o Mirassol pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Por conta do cenário que o jogo deve apresentar, com o Flamengo pressionando o Cruzeiro e contando com o fator casa, Pedro deve ser o homem de referência no ataque. Assim, Bruno Henrique deve começar novamente no banco.

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Após susto no jogo de ida, Bruno Henrique vai para Flamengo x Cruzeiro

O camisa 27 sofreu uma forte entrada de Matheus Henrique no primeiro jogo do confronto das oitavas e ficou fora da partida contra o Mirassol por conta de dores na região do trauma. Ele deixou o Mineirão mancando e na bronca com a arbitragem.

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Nos treinos de segunda e desta terça-feira, o atacante realizou atividades normalmente ao lado dos demais companheiros e está à disposição para o confronto de volta.

Bruno Henrique durante treino do Flamengo
Bruno Henrique durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Provável escalação do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro

Para a partida no Maracanã, a principal dúvida no time de Jardim está na lateral direita, onde Varela e Emerson Royal disputam a titularidade.

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O Flamengo deve entrar em campo com: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino e Pedro.

O que o Flamengo precisa fazer para se classificar na Libertadores?

Por conta do empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Flamengo no primeiro jogo, no Mineirão, o time carioca se classificará com qualquer vitória no Maracanã.

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Em caso de um novo empate, independentemente do placar, a vaga será definida nos pênaltis.

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 🆚 CRUZEIRO
🏆 Libertadores - oitavas de final (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
📺 VAR: Andres Cunha (URU)

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Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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