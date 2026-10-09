Fala de Jorginho repercute após Santos x Flamengo: 'Preciosismo'

Santos e Flamengo empataram por 2 a 2 na noite desta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada. O duelo teve o retorno de Neymar, que se recuperou de lesão muscular na coxa. O craque marcou duas vezes, de pênalti. Antes, o Rubro-Negro havia balançado as redes com Danilo e Paquetá, no primeiro tempo. No entanto, o que chamou a atenção dos torcedores do Flamengo foi o desabafo de Jorginho após o apito final.

Com o resultado, o líder chegou a 61 pontos e pode ver a vantagem na ponta da tabela diminuir ao final da rodada, caso o Palmeiras vença. O Peixe, por sua vez, agora tem 42 pontos e ocupa a oitava posição.

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Torcedores concordam com opinião de Jorginho sobre Santos x Flamengo?

De acordo com Jorginho, o time teve chances para eliminar totalmente situações de perigo se tivesse optado pelos "chutões"; entretanto, falhou na decisão final e acabou sofrendo um gol relâmpago no fim da partida. O meia assumiu a responsabilidade e afirmou que entende ser necessária uma evolução na maturidade do jogo coletivo, mas que isso não justifica o erro cometido por ele.

Como foi o confronto Santos x Flamengo

O confronto entre paulistas e cariocas começou equilibrado, com um pouco mais de posse de bola do Flamengo, e assim foi até mais da metade do primeiro tempo. Pelo Peixe, Gabigol teve duas boas chances de abrir o placar, mas mandou as duas para fora, perto do gol rubro-negro. Do lado dos visitantes, apesar das várias tentativas, a principal chance saiu dos pés de Pedro, que parou em Diógenes. No entanto, quando a partida parecia encaminhar-se para o intervalo sem gols, com algumas falhas defensivas dos dois lados, o Flamengo marcou duas vezes em seis minutos. O primeiro gol foi anotado por Danilo, aos 43, enquanto Paquetá, de cabeça, ampliou aos 49.

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Neymar garante o empate do Peixe

Atrás no marcador, Cuca mexeu na equipe para o segundo tempo e tirou Barreal e Coutinho, que ainda está sem ritmo, para colocar Rony e Neymar, que retornou após se recuperar de lesão muscular na coxa. O Flamengo, por sua vez, não fez alterações logo no início. Diferentemente do que ocorreu na primeira etapa, desta vez quem dominava a partida era o Peixe, buscando reverter o placar adverso. Rony foi o primeiro a tentar, enquanto Samuel Lino respondeu do outro lado. Aos 26, o Santos quase diminuiu, quando Bontempo acertou o travessão e Gabigol cabeceou no rebote para defesa de Rossi.

Meia foi expulso em Santos x Flamengo na Vila

Aos 27, confusão na área. Após pressão na saída de bola, Jorginho caiu e colocou a mão na bola duas vezes. A primeira no limite da área e, em seguida, já em cima da linha. No lance, Daronco havia marcado falta para o time da Vila Belmiro, mas, após revisão no VAR, o pênalti foi confirmado e Jorginho expulso. Aos 36, Neymar diminuiu e, seis minutos depois, em nova cobrança, o camisa 10 marcou o segundo para deixar tudo igual na Vila Belmiro.

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