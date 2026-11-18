Abel Ferreira foi enfático ao comentar a disputa entre Palmeiras e Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro. Derrotado de virada por 2 a 1 pelo Cruzeiro, o Palmeiras viu o rival carioca ampliar para seis pontos a vantagem na liderança e ficou em situação delicada na briga pelo título.

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Para seguir com chances de conquistar o Brasileirão, o time precisa vencer o confronto direto com o Flamengo, marcado para sábado (21), no Nubank Parque.

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- Este título está entregue. Por isso, agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras (para o futuro do clube na temporada) - afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva após derrota no Mineirão.

Na temporada passada, mesmo ainda na disputa pelo título brasileiro, Abel Ferreira optou por escalar reservas na reta final do campeonato. Em 2026, porém, o treinador manteve o Palmeiras concentrado nas três competições que disputa no encerramento da temporada.

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O treinador também comentou o desgaste físico provocado pela sequência de decisões no segundo semestre. Abel Ferreira ainda criticou a ausência de jogadores convocados durante a Data Fifa e afirmou que a situação compromete a isonomia do Campeonato Brasileiro.

- Não é fácil, foi um ano difícil em vários níveis, sobretudo no Brasileirão. É uma competição em que há vários fatores que podem influenciar a isonomia do campeonato, como foi o caso de hoje, em que não tínhamos o elenco todo disponível. Mas é dar os parabéns. A equipe do Flamengo foi forte, eficaz e não teve contratempos como tivemos - completou.

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Além dos lesionados Murilo, Jefté, Paulinho e Piquerez, Abel Ferreira também não pôde contar com o capitão Gustavo Gómez e Maurício, titulares da equipe. A dupla defendeu a seleção paraguaia no amistoso contra o Japão, na última terça-feira (17), e não conseguiu retornar ao Brasil a tempo de enfrentar o Cruzeiro devido ao tempo de deslocamento.

Kaio Jorge disputa a bola com Barboza em Cruzeiro x Palmeiras, no Mineirão, em duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br><br>

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