Expulsão de Canobbio em Ind. Rivadavia x Fluminense revolta: 'Mais uma vez' Jogador recebeu dois cartões amarelos

Durante a partida entre Independiente Rivadavia e Fluminense, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, a expulsão de Agustín Canobbio gerou revolta nos torcedores. O uruguaio deixou o gramado precocemente após receber dois cartões amarelos e, consequentemente, o vermelho.

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No momento da expulsão, a partida estava 0 a 0 e, com um a menos, o time comandado por Marcão foi obrigado a focar as suas ações para defender-se. Minutos depois, Kevin Serna marcou para o Tricolor.

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Veja algumas reações:

Canobbio expulso mais uma vez num jogo decisivo. Quero sabe até quando esse Maluco vai ser intocável nesse time — Érick Fabregas ᶠᶠᶜ 🇭🇺 (@erick_santos011) August 18, 2026

canobbio especialista em prejudicar o fluminense em copa — jessi (@ops_jessi) August 18, 2026

O cara com amarelo já e faz falta de matar jogada que é 99.999% certo de rolar outro amarelo.



A cabeça de certos jogadores é incrível. — TcheV Colorado (@tchevcolorado) August 18, 2026

Tem que ser muito alienado pra estar com amarelo e cometer uma falta dessas. — Renan C. (@Renan_Caffaro) August 18, 2026

Parabéns, Canobbio. Conseguiu sua expulsão. — Edgard FC (@amistocles) August 18, 2026

Canobbio foi expulso no início do segundo tempo contra o Independiente Rivadavia na Libertadores (Foto: Andres LARROVERE / AFP)

Como foi o jogo entre Independiente Rivadavia e Fluminense na Libertadores?

Apesar de ter pouca torcida, os leprosos, como são conhecidos os torcedores do Independiente Rivadavia fizeram bom número no Malvinas Argentinas. A comoção de torcer na maior partida da história do clube empurrou a torcida, mas não foi suficiente para transformar o estádio em um caldeirão de pressão.

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Nesse clima, o Fluminense conseguiu controlar as ações e não sofrer riscos, mas também pecou na criatividade. A noite inspirada de Martinelli esbarrou na desconfiança de Hércules, o que deixou o meio-campo tricolor desconectado. A melhor chance do Fluminense foi em escanteio, cobrado por Hulk. A bola caiu no pé de Thiago Silva, próximo à marca do pênalti. Mas o zagueiro chapou para fora.

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O Independiente Rivadavia incomodava, como de costume, nos contra-ataques. Arce foi o homem buscado o tempo todo pelos argentinos. O camisa 9 foi vigiado de perto por Ignácio e Thiago Silva e deu trabalho, mas levou a pior na maioria dos duelos e não conseguiu dar nenhuma chance clara aos leprosos.

Clima esquenta no segundo tempo

No segundo tempo, a primeira grande chance foi dos donos da casa. Em tabela rápida pela esquerda, aos 9 minutos, Arce recebeu sozinho de frente, mas chutou mascado. O jogo foi ficando quente e virou uma pilha de nervos para o Fluminense quando Canobbio fez falta em Fernández, que invadia a área, e foi expulso. Para conter os danos, Marcão colocou Acosta e Serna. O argentino entrou no lugar de Hulk no comando do ataque e quase fez um gol de placa, de cobertura, do meio-campo.

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Feitiço contra o feiticeiro

A mudança de Marcão surtiu efeito. Com um homem a menos, o Fluminense passou a ser mais atacado e começou a levar perigo nos contra-ataques. Foi assim que saiu o gol tricolor. Hércules fez lançamento de manual nas costas da defesa, e Serna saiu de cara para tocar na saída de Bolcato. O Ind. Rivadavia foi ferido com seu próprio veneno.

Golpe cruel no fim

Depois do gol tricolor, virou ataque contra defesa. O Fluminense estacionou um ônibus em frente ao gol de Fábio e resistiu até onde deu. Aos 45 minutos, a finalização de dentro da área de Studer bateu na mão de Ignácio. O VAR chamou o juiz para revisão e o pênalti foi marcado. Arce converteu com força, no ângulo direito de Fábio. No último lance do tempo regulamentar, Serna teve a bola do jogo. Desarmou o zagueiro do Ind. Rivadavia dentro da área e ficou de cara pro gol, mas isolou.

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O Fluminense volta a campo no sábado (22), quando enfrenta o Remo, pelo Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no Mangueirão.

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