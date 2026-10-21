Ex-Palmeiras e Fluminense projeta classificado na Libertadores

Lucas Marques conhece bem os dois lados do duelo, o ex-lateral defendeu Palmeiras e Fluminense há cerca de uma década. Em 2015, foi campeão da Copa do Brasil pelo Alviverde. Dois anos depois, passou uma temporada no Tricolor e levantou a Taça Guanabara.

Em entrevista à ESPN, o ex-atleta analisou o momento atual dos dois clubes, que se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), por uma vaga na grande final da Libertadores. O Palmeiras venceu a ida por 2 a 1, no Maracanã, e a classificação será definida no Nubank Parque.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Projeção de classificado entre Palmeiras e Fluminense

Para Lucas, só um aspecto pode desequilibrar a série: a bagagem palmeirense na competição. No entanto, será um confronto bem disputado por ambas as equipes:

— São dois times muito bons, com peças muito boas. Eu vejo o Palmeiras um pouquinho acima. Talvez não pelo futebol apresentado no ano, apesar de ter jogado muito contra o Corinthians (pelo Brasileirão), mas pelo fato de ser um time que está acostumado com isso, está acostumado com a Libertadores — iniciou.

continua após a publicidade

Para completar sua ideia, o ex-jogador apontou que o Palmeiras está cada vez mais se tornando tradicional na Libertadores, e isso acaba desequilibrando de maneira positiva para o Alviverde:

— É um time que já vem demonstrando isso há anos. A Libertadores tem a cara do Palmeiras. Várias decisões, títulos, sempre chegando e encostando. Então eu vejo o Palmeiras um pouquinho acima do Fluminense, somente nesse aspecto. Agora, bola por bola, são dois timaços, com grandes jogadores — completou.

continua após a publicidade

Palmeiras e Fluminense duelam nesta quarta-feira pela Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Passagem de Lucas pelos dois times

Lucas Rios Marques fez carreira como lateral-direito. Revelado pelo Figueirense, onde estreou como profissional em 2007, ganhou projeção no Botafogo, entre 2011 e 2014, e foi convocado para a Seleção Brasileira, pela qual estreou em 2012. Foi esse histórico que o levou ao Palmeiras.

Em dezembro de 2014, o lateral assinou contrato de três anos com o Alviverde. Em 2015, tornou-se peça importante da temporada, marcou gol em Dérbi e foi um dos nomes do elenco campeão da Copa do Brasil. Ao longo da passagem pelo clube, chegou a exercer a função de capitão.

continua após a publicidade

Depois do título, o jogador deixou o Palmeiras por empréstimo. Em 2016, defendeu o Cruzeiro, período em que ele próprio reconheceu não ter rendido o esperado, e em 2017 foi cedido ao Fluminense até o fim daquele ano. No Tricolor, integrou um elenco jovem e chegou a ser o atleta mais velho em campo, aos 29 anos. Foi pelo clube carioca que conquistou a Taça Guanabara.

Após a temporada no Rio, ainda vinculado ao Palmeiras, Lucas foi emprestado ao Vitória. Ele se aposentou do futebol aos 32 anos.