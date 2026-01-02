Ex-jogador prevê trabalho de Tite no Cruzeiro e afirma: 'Vai brigar'

O ex-jogador Richarlyson defendeu a contratação do técnico Tite no Cruzeiro. O ex-Seleção e Flamengo foi anunciado pelo time Celeste em dezembro de 2025. Para ele, o treinador chega ao cargo do clube mineiro com a possibilidade de realizar grandes feitos durante a temporada de 2026.

Durante o programa "Seleção Sportv", dos canais Globo, Richarlyson previu um trabalho exemplar de Tite no Cruzeiro. Ele destacou que o treinador terá cartas para conseguir disputar títulos com Palmeiras e Flamengo.

— Ele chega enorme ao clube. Quem fala o contrário não sabe de futebol. Para mim, ele é um dos melhores. Tudo bem, que o trabalho no Flamengo não foi bom, mas isso não desvaloriza ele. Vai ter a possibilidade de colocar as cartas na mesa do Pedrinho e falar sobre possibilidades — iniciou, antes de completar.

— Ele estará com o Vinícius Bergantin. Sobre esse tópico de reciclar, a presença do Vinícius aponta isso. É um técnico da nova geração, que teve um bom trabalho no Avaí, e agora, estará com o Tite. Além disso, ainda tem o filho dele, que também é novo. Não é mais o Tite pensando só na caixinha dele. Será um tima que vai brigar com o Palmeiras e Flamengo por coisas grandes. E o nome do Tite inspira coisas grandes — concluiu.

Tite no Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou a contratação do técnico Tite nesta no último dia 16 de dezembro. A chegada do treinador aconteceu um dia depois da saída de Leonardo Jardim, que se despediu depois da eliminação do clube mineiro para o Corinthians na Copa do Brasil.

Aos 64 anos, o gaúcho está parado há mais de um ano. Seu último trabalho foi no Flamengo, onde conquistou o Campeonato Carioca, mas acabou demitido após a eliminação na Libertadores diante do Peñarol e uma atuação ruim contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Neste ano, Tite quase assumiu o comando do Corinthians em abril, mas acabou desistindo em cima da hora por questões de saúde psicológica. Na véspera de sua viagem para São Paulo, ele passou mal com uma crise de ansiedade.

Após conversar com sua família, o treinador optou por fazer uma pausa na carreira e recusar a proposta do Timão. Em novembro, ele anunciou que estava pronto para assumir um novo trabalho.

– Voltei! Cuidei de mim, fiquei com minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos – disse Tite em comunicado.