Roberto Carlos recebe alta após cirurgia de emergência

O ex-lateral Roberto Carlos recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após ser submetido a uma angioplastia de emergência. A liberação ocorreu nesta sexta-feira (2), quatro dias depois da intervenção cirúrgica realizada no último dia 29 de dezembro. O ex-jogador de 52 anos havia dado entrada na unidade hospitalar inicialmente para um check-up de rotina.

continua após a publicidade

➡️ Roberto Carlos passa por complicações em cirurgia cardíaca

Durante os exames, a equipe médica identificou uma obstrução coronariana que exigiu intervenção cirúrgica imediata. O procedimento foi realizado sem intercorrências no mesmo dia da internação, conforme informado pelo hospital.

O campeão mundial com a seleção brasileira em 2002 permaneceu sob observação médica durante o período de internação. Em suas redes sociais, Roberto Carlos desmentiu boatos sobre ter sofrido uma parada cardíaca e agradeceu à equipe médica.

continua após a publicidade

— Agradeço toda equipe médica pela atenção, cuidado e acompanhamento neste período — escreveu o ex-jogador.

Roberto Carlos recebeu alta após cirurgia de emergência (Foto: Reprodução)

Esta não é a primeira vez que o ex-lateral enfrenta problemas de saúde recentemente. Em abril de 2025, ele precisou adiar uma viagem programada ao Nepal devido ao que a organização do evento descreveu como uma "doença súbita".

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carreira de Roberto Carlos

O ex-jogador construiu carreira de destaque no futebol mundial, atuando por mais de dez anos no Real Madrid. O ex-jogador também passou por clubes como União São João, Palmeiras, Inter de Milão, Corinthians, Fenerbahçe e Anzi da Rússia, além de conquistar o título da Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira.