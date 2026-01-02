menu hamburguer
Roberto Carlos recebe alta após cirurgia de emergência

Jogador teve complicação às vésperas do Ano Novo

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/01/2026
14:48
Roberto Carlos no sorteio da Copa do Mundo
imagem cameraRoberto Carlos no sorteio da Copa do Mundo (Foto: Kevin Dietsch/Getty Images via AFP)
O ex-lateral Roberto Carlos recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após ser submetido a uma angioplastia de emergência. A liberação ocorreu nesta sexta-feira (2), quatro dias depois da intervenção cirúrgica realizada no último dia 29 de dezembro. O ex-jogador de 52 anos havia dado entrada na unidade hospitalar inicialmente para um check-up de rotina.

➡️ Roberto Carlos passa por complicações em cirurgia cardíaca

Durante os exames, a equipe médica identificou uma obstrução coronariana que exigiu intervenção cirúrgica imediata. O procedimento foi realizado sem intercorrências no mesmo dia da internação, conforme informado pelo hospital.

O campeão mundial com a seleção brasileira em 2002 permaneceu sob observação médica durante o período de internação. Em suas redes sociais, Roberto Carlos desmentiu boatos sobre ter sofrido uma parada cardíaca e agradeceu à equipe médica.

— Agradeço toda equipe médica pela atenção, cuidado e acompanhamento neste período — escreveu o ex-jogador.

Roberto Carlos recebeu alta após cirurgia de emergência (Foto: Reprodução)
Roberto Carlos recebeu alta após cirurgia de emergência (Foto: Reprodução)

Esta não é a primeira vez que o ex-lateral enfrenta problemas de saúde recentemente. Em abril de 2025, ele precisou adiar uma viagem programada ao Nepal devido ao que a organização do evento descreveu como uma "doença súbita".

Carreira de Roberto Carlos

O ex-jogador construiu carreira de destaque no futebol mundial, atuando por mais de dez anos no Real Madrid. O ex-jogador também passou por clubes como União São João, Palmeiras, Inter de Milão, Corinthians, Fenerbahçe e Anzi da Rússia, além de conquistar o título da Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira.

