Fagner negocia rescisão com Corinthians para seguir no Cruzeiro

Fagner e Corinthians discutem uma rescisão antecipada de contrato. O lateral-direito tem vínculo com o Timão até o fim deste ano. Em 2025, o jogador foi emprestado ao Cruzeiro, que deseja mantê-lo para a próxima temporada.

continua após a publicidade

No último ano, o Corinthians arcou com 45% do salário do defensor durante sua passagem pelo Cabuloso. O empréstimo se encerrou na última quarta-feira (31). Tite, novo técnico do Cruzeiro, aprecia o estilo do lateral-direito e pretende contar com Fagner em 2026.

Os dois trabalharam juntos no Corinthians, entre 2015 e 2016, e Fagner chegou a ser convocado por Tite para a disputa da Copa do Mundo de 2018, pela Seleção Brasileira. Segundo informações da 'Itatiaia', o jogador já chegou a um acordo com o Cruzeiro para permanecer.

continua após a publicidade

O Corinthians vê com bons olhos uma rescisão antecipada. O orçamento do clube para 2026 prevê uma economia de R$ 6 milhões mensais com salários, e a redução passa por atletas que não fizeram parte do elenco na última temporada.

Interlocutores ouvidos pelo Lance! indicam que a rescisão segue em discussão. O Cruzeiro deseja manter o jogador, enquanto o Corinthians enxerga margem para obter contrapartidas. Ainda assim, a tendência é que Fagner permaneça em Minas Gerais.

continua após a publicidade

Adaptado ao novo clube, Fagner também tem vínculo familiar com o Cruzeiro: seu filho, Henrique Lemos, foi contratado para as categorias de base. Mesmo sem um lateral-direito reserva no elenco, o Corinthians entende que o jogador tem um custo mensal elevado.

Fagner defendeu o Corinthians entre 2014 e 2023 e soma 577 partidas pelo clube. Com o tempo, perdeu espaço e passou a ser contestado pela torcida. Matheuzinho, contratado em 2024, assumiu protagonismo e se consolidou como um dos pilares do Timão.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No Cruzeiro

Pelo clube mineiro, o lateral disputou apenas 17 partidas na temporada. Fagner chegou a receber oportunidades com Leonardo Jardim, mas sofreu uma fratura na fíbula da perna direita, em julho, e ficou afastado dos gramados.

No fim do ano, voltou a ser utilizado. Ele disputa posição com William, um dos principais nomes da equipe. Aos 36 anos, Fagner é bem avaliado por Tite e sua comissão técnica para a próxima temporada.