Ex-Corinthians aponta caminho para Inter vencer o Palmeiras: 'Condições'

O Palmeiras enfrenta o Internacional nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli apontou o caminho da vitória para a equipe colorada.

Durante o programa Jogo Aberto, da Band, o atual comentarista colocou a disputa pela posse de bola no meio de campo como o fator decisivo da partida. Ronaldo Giovanelli também destacou a importância do atacante Carbonero.

— O Paulo Pezzolano está jogando em uma linha de 4-4-2, e é legal porque ele tem esse menino Carbonero no ataque e na recomposição. É um jogador que pode fazer a diferença hoje. Não só fechar essas linhas, mas tem que deixar o meio de campo povoado, que é algo que incomoda o Palmeiras — iniciou o comentarista, antes de completar.

— Assim, o Inter tem condições de fazer um gol, e assim, quem sabe ganhar a partida. O Carbonero e o Borré precisam chegar mais a frente e criar dificuldades — concluiu.

Internacional x Palmeiras

O confronto entre as equipes acontece nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras chega para o confronto após uma vitória sobre o Corinthians, pela 7ª rodada do Paulistão, e busca na partida retomar a liderança do Brasileirão.

O Internacional também vem de vitória para o confronto. O Colorado venceu o São Luiz, pelo Gauchão, no último domingo (8), no Beira-Rio. Para a partida contra o Alviverde, a equipe de Paulo Pezzolano a primeiro triunfo no campeonato nacional.

