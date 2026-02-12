Ex-Corinthians aponta caminho para Inter vencer o Palmeiras: 'Condições'
Equipes se enfrentam pela 3ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras enfrenta o Internacional nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli apontou o caminho da vitória para a equipe colorada.
Mauro Cezar compara jogador do Palmeiras com Flamengo: ‘Contratação polêmica’
Fora de Campo
Sormani compara Vitor Roque, do Palmeiras, com atacante do Santos: ‘Não é melhor’
Fora de Campo
Vitor Roque busca recuperar boa fase e parceria de sucesso com Flaco López no Palmeiras
Palmeiras
➡️ Vitor Roque busca recuperar boa fase e parceria de sucesso com Flaco López no Palmeiras
Durante o programa Jogo Aberto, da Band, o atual comentarista colocou a disputa pela posse de bola no meio de campo como o fator decisivo da partida. Ronaldo Giovanelli também destacou a importância do atacante Carbonero.
— O Paulo Pezzolano está jogando em uma linha de 4-4-2, e é legal porque ele tem esse menino Carbonero no ataque e na recomposição. É um jogador que pode fazer a diferença hoje. Não só fechar essas linhas, mas tem que deixar o meio de campo povoado, que é algo que incomoda o Palmeiras — iniciou o comentarista, antes de completar.
— Assim, o Inter tem condições de fazer um gol, e assim, quem sabe ganhar a partida. O Carbonero e o Borré precisam chegar mais a frente e criar dificuldades — concluiu.
🤑 Aposte em Internacional x Palmeiras pelo Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Internacional x Palmeiras
O confronto entre as equipes acontece nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras chega para o confronto após uma vitória sobre o Corinthians, pela 7ª rodada do Paulistão, e busca na partida retomar a liderança do Brasileirão.
O Internacional também vem de vitória para o confronto. O Colorado venceu o São Luiz, pelo Gauchão, no último domingo (8), no Beira-Rio. Para a partida contra o Alviverde, a equipe de Paulo Pezzolano a primeiro triunfo no campeonato nacional.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Matéria
- Mais Notícias