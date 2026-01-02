Gabigol publica mensagem ao Cruzeiro nas redes após acerto com o Santos

O atacante Gabigol homenageou o Cruzeiro, seu atual clube, no aniversário de 105 anos. Embora esteja acertado com o Santos para a próxima temporada, o jogador não deixou de publicar uma mensagem em suas redes sociais nesta sexta-feira exaltando a Raposa e ainda cutucou o rival, Atlético-MG.

A passagem de Gabigol no Cruzeiro chega ao fim após um ano de contrato. Anunciado como reforço da Raposa em janeiro de 2025, o atacante tinha vínculo até o fim de 2028.No entanto, conforme apuração do Lance!, dois motivos o fizeram retornar à Baixada Santista: a escolha por Tite para comandar o time na temporada e também a vontade de ficar próximo da família

O jogador deve ser oficializado pelo Santos, seu time formador, ainda nesta sexta-feira. O contrato entre as partes será por empréstimo até o fim do ano, com o Cruzeiro arcando com metade do salário, estimado em R$ 2,5 milhões.

As tratativas ficaram travadas no fim do ano em razão da participação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O presidente Marcelo Teixeira entendeu que não era o momento adequado para negociar com a diretoria mineira, com a qual mantém boa relação, durante um período decisivo da temporada.

Outro fator que ajudou na negociação foi a boa relação com o Diretor Executivo do Santos, Alexandre Mattos, que trabalhou recentemente no Cruzeiro.

Com o retorno, será a terceira vez que Gabigol defende as cores do Santos na carreira. Antes, ficou no Peixe até 2016, quando rumou à Inter de Milão, e em 2018, emprestado pelo clube italiano.

Temporada de Gabigol no Cruzeiro

Embalado por uma passagem vitoriosa no Flamengo, quando conquistou inúmeros títulos e era um dos principais nomes da equipe, Gabigol teve um rendimento abaixo do esperado durante seu ano pelo Cruzeiro. Ele perdeu espaço com a chegada de Leonardo Jardim, ex-técnico da equipe, e virou reserva de Kaio Jorge, especulado no Flamengo nesta janela.

A cobrança da torcida foi, principalmente, devido ao salário alto recebido. Na última temporada, Gabigol titular em 23 dos 49 jogos que disputou, marcando 13 gols e contribuindo com quatro assistências.