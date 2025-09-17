O atacante Douglas Costa, ex-jogador da Seleção Brasileira, teve sua prisão decretada pela 6ª Vara de Família de Porto Alegre por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia dos filhos. A decisão foi proferida nesta quarta-feira (17) e prevê 30 dias de prisão, com mandado válido por dois anos. A informação foi dada inicialmente pelo GE.

Esta não é a primeira vez que Douglas Costa enfrenta problemas judiciais relacionados ao mesmo tema. Em 2023, o jogador já havia tido outra ordem de prisão decretada por motivo semelhante, quando atuava pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Também nesta quarta-feira, o Sydney FC, clube australiano pelo qual Douglas Costa atuava, anunciou a rescisão contratual em comum acordo com o jogador. O clube não citou a decisão judicial em seu comunicado oficial, limitando-se a agradecer pelos serviços prestados. Douglas Costa havia sido anunciado pelo time australiano no início de 2024, mas teve passagem discreta.

Carreira internacional e trajetória

Revelado pelo Grêmio, Douglas Costa ganhou projeção internacional atuando pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde se destacou a ponto de ser convocado para a Seleção Brasileira. Posteriormente, passou por grandes clubes da Europa, como o Bayern de Munique (Alemanha) e a Juventus (Itália).

Com uma carreira marcada por talento e velocidade, Douglas também conviveu com lesões e instabilidade fora de campo, o que afetou seu rendimento nos últimos anos.

