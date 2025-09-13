Uma cena curiosa chamou atenção na derrota do Grêmio, por 1 a 0, para o Mirassol, na tarde deste sábado (13), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 18 minutos do segundo tempo, após Alysson sair de campo para a entrada de Pavón, o técnico Mano Menezes esbravejou com a arbitragem, que supostamente teria sinalizado a substituição errada.

Porém, em entrevista coletiva após o jogo, Mano admitiu que o erro foi seu e do auxiliar Thiago Kosloski. A substituição planejada era o ingresso de Pavón na vaga de João Pedro.

— Nós erramos na substituição. O erro foi nosso. Foi um erro de comunicação. Era para sair João Pedro naquela hora. Ia colocar Pavón como ala, para ser mais ofensivo, e deixar Alysson. Mas houve um erro entre eu e Thiago na comunicação. E a arbitragem fez certo, o erro foi nosso — admitiu o treinador.

'Em muitos momentos o Grêmio dominou o Mirassol', avalia Mano

Sobre o jogo, Mano entende que o Grêmio não jogou mal. O treinador citou uma estatística para justificar isso, e lembrou da qualidade do adversário, que com a vitória na capital gaúcha entrou no G-4 do Campeonato Brasileiro, mesmo com investimento muito inferior, por exemplo, ao do Tricolor Gaúcho.

— Em muitos momentos do jogo hoje o Grêmio dominou o Mirassol. Tanto que teve 60% dessa posse dentro do campo de ataque. Vocês devem saber que o Mirassol ganhou de cinco do Bahia semana passada. O que vocês acham do investimento do Bahia? É um dos clubes que mais investe no futebol brasileiro hoje. Hoje completaram o 14º jogo seguido fazendo gol. É um time que consegue ter esse jogo que queremos nós. E é mérito deles. E aquilo que não estamos fazendo é um demérito nosso — avaliou.

