Fala de Simeone sobre Flamengo e Filipe Luís repercute: ‘Não precisa’

Uma fala do técnico Diego Simeone sobre o Flamengo e Filipe Luís repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira (17). Além da relação com o técnico do Rubro-Negro, o argentino comandou Samuel Lino e Saúl no Atlético de Madrid por algumas temporadas.

Em entrevista à TNT Sports, Simeone demonstrou carinho aos antigos comandados, e elogiou Flamengo e Filipe Luís.

- A verdade é que eu não tenho acompanhado os jogos do Brasil, sinceramente, principalmente por causa do fuso horário, que é muito tarde. Mas sempre guardo um enorme carinho por Filipe Luís, Samu Lino e pelo Saúl. E o Flamengo, a verdade é que é um time histórico no Brasil e no mundo. É sempre bonito vê-los jogar - declarou Diego Simeone.

Depois da fala do técnico argentino, os torcedores do Flamengo começaram a reagir nas redes sociais. A maioria, claro, gostou do carinho do 'hermano' ao falar do clube. Veja abaixo.

Diego Simeone falou sobre o Flamengo e Filipe Luís (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

Web reage a fala de Diego Simeone sobre Flamengo e Filipe Luís

- Se "o argentino" não tem acompanhado os jogos do Flamengo, como acha o Mengão um time histórico? É no mínimo controverso, pra não dizer hipócrita. O Flamengo não precisa desse tipo de apelo e reportagem de apelo de renome. Somos o maior do mundo, chega de influencer usar o Fla - @Claudenito1, no X.

- É Simeone. Tua hora de sair tá chegando para Felipe comandar esse A. Madrid - @Roacutan7, no X.

- O mundo é Flamengo - @SavioTeixeira13, no X.

- Vida longa ao Simeone lá… - @LucasDelRey, no X.