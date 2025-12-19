menu hamburguer
Internacional

Jogadores do Internacional aproveitam as férias

Veja como os atletas estão aproveitando o período do final do ano

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 19/12/2025
08:30
Férias dos jogadores do Internacional
imagem cameraThiago Maia com a família e amigos (Foto: Instagram)
  Matéria
  Mais Notícias

Com o fim da temporada 2025 e a manutenção da permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Internacional estão aproveitando as férias desde o dia 10 de dezembro. Após a vitória de 3 a 1 sobre o Bragantino, no domingo (7), os atletas passaram por dois dias de exames e foram liberados. O elenco se apresentará no dia 3 de janeiro, o primeiro sábado de 2026.

Alguns atletas atualizaram as redes sociais com registros do período de descanso e Lance! mostra como eles estão curtindo os momentos de folga. Confira!

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Veja como os jogadores do Inter aproveitam as férias

Ricardo Mathias

A primeira parada do atacante, que tem seu passe sendo negociado com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, é Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, sua cidade natal. Há alguns dias o camisa 49 apareceu com novo corte de cabelo no seu Instagram.

Férias dos jogadores do Internacional
Férias dos jogadores do Internacional - Ricardo Mathias (Foto: Instagram)

Thiago Maia

O volante vem aproveitando os dias com a família e alguns amigos. Em fotos publicadas recentemente nas redes sociais, o camisa 29 aparece sujo de lama depois de um rali.

Férias dos jogadores do Internacional
Férias dos jogadores do Internacional - Thiago Maia (Foto: Instagram)

Bruno Tabata

O meia está hospedado no resort Nannai Muro Alto, na cidade de Ipojuca, em Pernambuco.

Bruno Gomes

O volante está com a esposa e a filha no Rio de Janeiro. O camisa 15 recebeu proposta do Athlético-PR, mas o Inter recuso o valor proposto.

Vitão

O zagueiro está visitando a família no Paraná. Passou por Jacarézinho, sua cidade natal, e está hospedado no Scandolo Resort, em Cambará. No Instagram, Vitão divulgou um jogo beneficente Amigos do Vinicius e Vitão, que aconteceu na quarta-feira (17).

Férias dos jogadores do Internacional
Férias dos jogadores do Internacional - Vitão (Foto: Instagram)

Gabriel Mercado

O zagueiro está em Puerto Madryn, na Argentina, sua cidade natal. Nas redes sociais, tem compartilhado fotos de assados com amigos, mas também na academia.

Férias dos jogadores do Internacional
Férias dos jogadores do Internacional - Gabriel Mercado (Foto: Instagram)

Rafael Borré

O atacante e a família estão curtindo alguns dias na Colômbia. A esposa Anita Caicedo publicou vídeos em Barranquilla.

