Jogadores do Internacional aproveitam as férias

Com o fim da temporada 2025 e a manutenção da permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Internacional estão aproveitando as férias desde o dia 10 de dezembro. Após a vitória de 3 a 1 sobre o Bragantino, no domingo (7), os atletas passaram por dois dias de exames e foram liberados. O elenco se apresentará no dia 3 de janeiro, o primeiro sábado de 2026.

continua após a publicidade

Alguns atletas atualizaram as redes sociais com registros do período de descanso e Lance! mostra como eles estão curtindo os momentos de folga. Confira!

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Veja como os jogadores do Inter aproveitam as férias

Ricardo Mathias

A primeira parada do atacante, que tem seu passe sendo negociado com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, é Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, sua cidade natal. Há alguns dias o camisa 49 apareceu com novo corte de cabelo no seu Instagram.

continua após a publicidade

Férias dos jogadores do Internacional - Ricardo Mathias (Foto: Instagram)

Thiago Maia

O volante vem aproveitando os dias com a família e alguns amigos. Em fotos publicadas recentemente nas redes sociais, o camisa 29 aparece sujo de lama depois de um rali.

Férias dos jogadores do Internacional - Thiago Maia (Foto: Instagram)

Bruno Tabata

O meia está hospedado no resort Nannai Muro Alto, na cidade de Ipojuca, em Pernambuco.

Bruno Gomes

O volante está com a esposa e a filha no Rio de Janeiro. O camisa 15 recebeu proposta do Athlético-PR, mas o Inter recuso o valor proposto.

Vitão

O zagueiro está visitando a família no Paraná. Passou por Jacarézinho, sua cidade natal, e está hospedado no Scandolo Resort, em Cambará. No Instagram, Vitão divulgou um jogo beneficente Amigos do Vinicius e Vitão, que aconteceu na quarta-feira (17).

continua após a publicidade

Férias dos jogadores do Internacional - Vitão (Foto: Instagram)

Gabriel Mercado

O zagueiro está em Puerto Madryn, na Argentina, sua cidade natal. Nas redes sociais, tem compartilhado fotos de assados com amigos, mas também na academia.

Férias dos jogadores do Internacional - Gabriel Mercado (Foto: Instagram)

Rafael Borré

O atacante e a família estão curtindo alguns dias na Colômbia. A esposa Anita Caicedo publicou vídeos em Barranquilla.