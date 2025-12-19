Torcedores do Botafogo apontam nome ideal após saída de Davide Ancelotti
Italiano deixou o clube nesta quarta-feira (17)
- Mais Notícias
Muitos torcedores do Botafogo apontaram o nome ideal para assumir o cargo de treinador depois da saída de Davide Ancelotti. O italiano deixou o Alvinegro nesta quarta-feira (17) depois de uma discordância com a diretoria em relação a demissão de Luca Guerra, preparador físico.
Depois de uma temporada mágica em 2024, Artur Jorge deixou o Botafogo rumo ao Al-Rayan, do Catar. Apesar de uma saída conturbada, o português foi o treinador mais pedido pelos botafoguenses depois da saída de Davide.
No clube catari, Artur Jorge tem 35 jogos e soma 21 vitórias. Em 2025, o português levou Gregore, titular do Glorioso, para o Al-Rayan. Nas redes sociais, muitos torcedores do Botafogo pediram a volta do treinador. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários dos torcedores sobre o português
Português enviou cartas a torcedores do Botafogo em 2025
Para assinalar o primeiro aniversário da conquista da Libertadores pelo Botafogo, o treinador Artur Jorge realizou uma ação especial de agradecimento dirigida a membros representantes de uma vasta torcida apaixonada, jogadores, funcionários do clube e jornalistas que, de diferentes formas, fizeram parte da trajetória vitoriosa.
O treinador enviou cartas assinadas, representando simbolicamente todos aqueles que contribuíram para a campanha histórica. Junto à correspondência, ele compartilhou a imagem de uma página de seu caderno de apontamentos pessoais, com rascunhos escritos dias antes da final continental.
As cartas e as anotações integram um movimento de comunicação do técnico, que recentemente publicou nas redes sociais uma mensagem especial para relembrar o título e celebrar as memórias da temporada no Botafogo.
– Aquele título marcou a minha vida e a vida de todos os que fizeram parte do processo. Esta é uma forma simples, mas muito sincera, de agradecer a quem esteve conosco. O futebol vive de pessoas, de esforço e de memórias, e esta conquista será sempre um capítulo especial na minha carreira – disse Artur Jorge, ex-técnico do Botafogo.
