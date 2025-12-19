Flamengo e Fluminense nutrem uma rivalidade histórica, que mexe com a cidade do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (18), alguns torcedores rubro-negros resolveram agitar as redes sociais pedindo a contratação de um atacante formado na base do Tricolor das Laranjeiras.

O jovem Kauã Elias, ex-Fluminense, foi o pedido dos torcedores do Flamengo. A ideia dos torcedores do Mengão seria fazer com que o atacante repetisse o caminho de Pedro, que também foi formado em Xerém e virou ídolo do Rubro-Negro.

A situação para o Flamengo contratar o cria do Fluminense, no entanto, não seria nada simples. O jovem de 19 anos foi para o Shaktar Donetsk, da Ucrânia, em 2024, e tem bons números pelo clube europeu desde sua chegada.

Ainda assim, nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo pediram a chegada do ex-Fluminense no Ninho do Urubu. Vale lembrar que não há indícios de negociação nesse momento. Veja os comentários abaixo:

Veja comentários de torcedores do Flamengo pelo ex-Fluminense

Sucesso no Flu e na Ucrânia

Apesar dos pedidos de torcedores do Flamengo, a situação do cria do Fluminense na Europa é confortável. Desde que chegou no Shaktar Donetsk, em 2024, o atacante tem 12 gols e três assistências em 25 jogos.

Pelo clube ucraniano, o menino tem jogos pela Liga Ucraniana, Conference League e UEFA Europa League. Ele foi vendido pelo Fluminense depois de um começo meteórico no profissional, com oito gols e duas assistências.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo pediram a contratação do ex-Fluminense para a temporada de 2026. Na posição de centroavante, o Rubro-Negro conta com Pedro, Juninho, além de Bruno Henrique e Gonzalo Plata, que podem fazer a função.