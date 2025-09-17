Douglas Costa rescinde contrato com atual clube; confira

O Sydney FC anunciou a rescisão de contrato em comum acordo com o atacante Douglas Costa, ex-Fluminense e Grêmio, nesta quarta-feira (17), e ficará livre no mercado a partir de então. O clube afirma que questões legais e pessoais impediram o jogador de deixar o Brasil e voltar à Austrália.

O Sydney FC afirmou, em comunicado oficial, que deu mais dois meses para Douglas Costa resolver essas pendências, mas o atacante brasileiro informou que não veria solução em um futuro próximo. Em nota, Douglas agradeceu pelo período atuando pelos australianos afirmando se sentir honrado por ter vestido a camisa do clube.

“Sinto muito por não poder retornar neste momento por causa dos assuntos que preciso resolver em casa, mas sempre guardarei com carinho meu tempo em Sydney”, disse o jogador brasileiro.

Douglas Costa assinou pelo Sydney FC em agosto de 2024 e tinha vínculo estabelecido para dois anos. Em uma temporada completa na Austrália, o brasileiro disputou 25 partidas, marcou seis gols e concedeu oito assistências. Agora, aos 35 anos, está livre no mercado e pode assinar por qualquer clube.

Últimas passagens de Douglas Costa

Cria da base do Grêmio, Douglas Costa teve uma passagem conturbada pelo Imortal em 2021. Depois de sua saída, atuou por duas temporadas no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e também defendeu brevemente o Fluminense. Antes disso, Douglas teve boas passagens pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo Bayern de Munique, da Alemanha, e pela Juventus, da Itália. O próximo passo pode estar iminente.

Douglas Costa em ação pelo Fluminense (Foto: MARCELO GONÇALVES /FLUMINENSE FC)

