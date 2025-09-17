Neymar Jr. e Telma Fonseca, mãe de Bruna Biancardi, desmentiram rumores sobre supostos desentendimentos entre eles. Os dois se pronunciaram nesta quarta-feira (17) por meio de suas redes sociais após publicações indicarem atritos durante a estadia de Telma na propriedade da família no litoral paulista.

O camisa 10 do Santos respondeu a uma publicação no Instagram que mencionava o suposto mal-estar. "Que mentira, eu adoro minha sogra… Se tem uma pessoa que eu adoraria que estivesse morando com a gente, seria ela!", afirmou Neymar.

Neymar e Bruna no nascimento de Mel (Foto: Reprodução)

A sogra de Neymar estaria ajudando sua filha, Bruna, durante o período pós-parto da filha mais nova do casal.

Telma está passando uma temporada na mansão em Santos para acompanhar a filha Bruna e as netas Mavie, de 1 ano e 11 meses, e Mel, de 2 meses. Publicações, já contestadas pelo atleta, sugeriam que a sogra seria considerada muito expansiva, alterando a rotina da casa.

Sogra de Neymar nega notícias e esclarece relacionamento com genro

Telma Fonseca, que mora na capital paulista, também usou seu perfil no Instagram para esclarecer a situação.

- Não costumo me manifestar, mas é tanta barbaridade que dessa vez resolvi falar só um pouquinho. Primeiro, não moro na casa de ninguém, tenho a minha casa graças a Deus. Acho que viram por essas páginas que nada têm a acrescentar. A minha educação e discrição não me permitem invadir espaços alheios, tampouco dar ordens a funcionários que não sejam meus. E o tipo de relacionamento que tenho com Neymar é de muito respeito de ambas as partes - declarou.

- Cuido, sim, das minhas filhas e netas, da minha família como um todo, abro mão muitas vezes da minha rotina e trabalho para estar presente, e sou extremamente grata a Deus por poder viver esse momento junto às minhas netas. Não sou peso morto na vida de ninguém. Portanto, estão vendendo há tempos notícias infundadas e o povo acredita. E pra quem não entende que o sentido de família é exatamente esse cuidado, zelo e dedicação... sinto muito. E outra coisinha: não preciso de likes, minha rede social é fechada - concluiu.

