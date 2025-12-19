Gabi Gagliassi anuncia termino de namoro com ex-flamengo

A influenciadora e jogadora de vôlei do Tijuca Tênis Clube, Gabi Gagliassi, anunciou na manhã desta sexta-feira (19) o fim de seu relacionamento com o jogador de basquete Felipe Motta. O ex-casal era referência na criação de conteúdo esportivo, compartilhando a rotina de atletas profissionais para um público que soma mais de três milhões de seguidores nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O relacionamento tornou-se público no início de 2024, ganhando força com vídeos de viagens e "trends" que viralizaram no TikTok e no Instagram. Entre os conteúdos de maior repercussão da jogadora está um tutorial sobre técnicas de manchete, que alcançou quase 13 milhões de visualizações.

Felipe Motta, que nasceu na Itália e possui dupla nacionalidade, tem uma trajetória consolidada no basquete. O ala passou por centros de formação de elite, como a NBA Global Academy, e defendeu clubes tradicionais do NBB, como Flamengo, Fortaleza e Botafogo. Atualmente, ele está nos Estados Unidos e busca outras oportunidades no meio do esporte.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gabi Gagliassi posta anuncio de termino nas redes (Foto: Reprodução)

Felipe Motta posta anuncio de termino nas redes (Foto: Reprodução)

Trajetória profissional de Gabi Gagliassi

Gabi começou a jogar vôlei com oito anos de idade e foi 'amor a primeira vista'. Desde o começo os técnicos viam muito potencial na jogadora e buscavam explorar ao máximo sua altura e facilidade com a bola. Entre os 13 e 18 anos a ponteira foi federada pelo Marechal Cândido Rondon, onde conquistou diversos títulos na base.

A atleta passou pelo Taubaté por duas temporadas, quando jogou o Paulista, e foi direto para o profissional do São Carlos, onde ficou por mais duas temporadas antes de chegar no Tijuca Tenis Club. Durante a entrevista, a ponteira contou que uma das principais dificuldades que encontrou no meio do esporte foi justamente na transição entre ser uma atleta de base e decidir ir para o profissional.

continua após a publicidade

- Por incrível que pareça, o início às vezes não é tão difícil. E sim a transição entre base e profissional, que é onde a gente repensa muito. Então, a gente fica muito nesse pensamento: "Será que vai dar certo? Será que chegou a minha hora?" Foi essa fase, entre os 16 e os 18 anos. Em 2021, também tive uma fase em que eu queria parar de jogar, pois tinha passado por muitas coisas dentro de quadra, mas a transição foi a mais difícil - contou Gabi.