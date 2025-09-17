A atriz e influenciadora digital Giovanna Alparone confirmou seu relacionamento com Bruno Lopes Ferreira, jogador das categorias de base do Vasco da Gama. O pedido de namoro aconteceu nesta quarta-feira (17) nos bastidores do festival The Town, em São Paulo. A jovem compartilhou o momento em suas redes sociais.

Giovanna, que tem 16 anos, interpreta a "irmã" do influenciador Luccas Neto em vídeos, filmes e shows. Já Bruno, de 18 anos, é atacante do Vasco e já integra o elenco profissional comandado por Fernando Diniz.

Bruno Lopes, a joia do Vasco

Bruno destacou-se como artilheiro da categoria Sub-20 do Vasco em 2024. Mesmo com pouca idade, o atacante tem sido integrado ao elenco profissional.

- Grato a Deus por mais 2 títulos pelo gigante Vasco, grato a Deus por ser o artilheiro do time e um gol na final,seguimos sempre por mais - celebrou a artilharia.

Quem é Giovanna Alparone?

Giovanna Alparone é uma atriz carioca, que ganhou notoriedade ao interpretar a personagem "Gi" nos filmes e conteúdos do youtuber Luccas Neto, sendo uma das protagonistas.

Nas imagens do pedido de namoro publicadas por Giovanna, o jogador do Vasco aparece ajoelhado, oferecendo um buquê de flores e um anel à influenciadora. A cena foi embalada pela música "Ainda Bem", de Vanessa Da Mata, enquanto o casal formalizava o compromisso com a troca de alianças na mão direita.

O próximo desafio vascaíno será de enorme peso: no domingo (21), às 17h30, o Vasco enfrenta o Flamengo no Maracanã. O Gigante da Colina não vence o clássico há 11 jogos. A última vitória foi em 2023, pelo Campeonato Carioca, quando Puma Rodríguez — que deve ser o titular da lateral esquerda neste domingo — marcou um belo gol de fora da área na vitória por 1 a 0.