Flamengo, Palmeiras, São Paulo? Vidente crava campeão da Libertadores

Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os clubes brasileiros vivos na Libertadores da América. As quartas de final do torneio que mais mexe com a emoção dos torcedores começaram nesta terça-feira (16), e uma vidente cravou quem será o campeão do torneio.

continua após a publicidade

Com duelos duros, Flamengo, Palmeiras e São Paulo começam a lutar na Libertadores nesta quarta-feira (17). No seu canal no Youtube, a vidente Maria Siqueira apontou quem levará a Glória Eterna para os seus domínios.

➡️Luxemburgo bate boca ao vivo sobre Filipe Luís, do Flamengo: ‘Não é’

Logo no começo da tiragem, ela descartou LDU, River Plate e Estudiantes, que são os adversários de Flamengo, Palmeiras e São Paulo na Libertadores. Para sorte dos torcedores, os brasileiros foram quem se destacaram no ínicio.

continua após a publicidade

Quando o caldo começou a apertar, os times brasileiros que se destacaram foram Palmeiras e São Paulo. Segundo a vidente, o Flamengo de Filipe Luís fica pelo caminho antes dos concorrentes paulistas comandados por Abel e Crespo.

➡️Galvão Bueno se derrete por jogador do Palmeiras: ‘Bom para caramba’

No final das contas, depois de muitas cartas tiradas e análises, Maria Siqueira apontou que o Palmeiras será o grande campeão da Libertadores da América. Esse seria o quarto título do Verdão, que passaria a ser o brasileiro com mais títulos.

continua após a publicidade

Três brasileiros estão vivos na Libertadores (Foto: Divulgação/ Libertadores)

Os duelos de Flamengo, Palmeiras e São Paulo na Libertadores

Depois das eliminações de Botafogo, Fortaleza, Bahia e Internacional, apenas três clubes brasileiros podem vencer a Glória Eterna em 2025 e todos tem confrontos muito duros nas quartas de final do torneio.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Rubro-Negro enfrentará o Estudiantes de La Plata, argentino que foi líder do grupo A, que tinha o rival Botafogo. O Palmeiras vai pegar o River Plate, que foi o primeiro colocado do grupo B, enquanto o São Paulo encara a LDU, líder do grupo do Flamengo.