Volante do Internacional recebe título de Cidadão de Porto Alegre

Natural de Boa Vista, Roraima, o volante do Internacional Thiago Maia será agraciado com o título de Cidadão de Porto Alegre. O jogador foi indicado por sua atuação durante os resgates aos atingidos pela enchente de 2024 na capital gaúcha. Na segunda-feira (17), a Câmara de Vereadores da cidade aprovou a homenagem por unanimidade.

Ainda não há data marcada para a entrega da honraria. No ano passado, o camisa 29 do Colorado recebeu o prêmio Fair Play, da Fifa, pela ação.

Thiago Maia e Porto Alegre

O volante chegou a Porto Alegre em março de 2024 após uma longa negociação com o Flamengo. O anúncio da sua contratação foi feito no dia 7. Menos de dois meses depois, a Capital gaúcha enfrentava a maior inundação da história do Rio Grande do Sul, e o atleta não se intimidou.

Natural de Roraima, o atleta de R$ 20 milhões enfrentou as águas da inundação para ajudar no salvamento de porto-alegrenses nas ruas. Uma das imagens marcantes foi do jogador com uma senhora nas costas, com água na altura do peito. Era dona Evair Gomes, 72 anos, que criou laços com o volante alvirrubro, com encontros posteriores e até almoço juntos.

Thiago Maia quase saiu do Inter no começo do ano. Após negociação frustrada com o Santos, retomou sua titularidade e soma 68 jogos com a camisa vermelha, com três gols e seis assistências 68 jogos pelo Inter. Nesse período, além da ajuda aos atingidos pela enchente do ano passado, conquistou o título do Campeonato Gaúcho 2025.

Volante quase desistiu de jogar

Em dezembro do ano passado, Thiago Maia foi recebido no Centro de Treinamento do Monte Roraima, clube fundado no ano passado como a primeira SAF do futebol roraimense. Na ocasião, em meio a uma palestra de inventivo a atletas do sub-20, ele admitiu que quase desistiu do futebol por causa da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul.

– Recentemente, teve a tragédia no Rio Grande do Sul e após as enchentes eu quis desistir, mas tive apoio dos meus pais e do meu clube, o Internacional, que me deu todo apoio psicológico – revelou Maia.