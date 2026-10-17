Ex-Fluminense vira assunto após confusão com Lamine Yamal: 'Entrou na mente'
Jogador foi expulso
Na partida deste sábado (17) entre Betis e Barcelona pelo Campeonato Espanhol, um ex-jogador do Fluminense gerou forte repercussão nas redes sociais após se envolver em uma confusão com Lamine Yamal. O volante uruguaio Facundo Bernal foi expulso ao dar uma cabeçada no camisa 10 catalão.
➡️Veja os gols em Betis x Barcelona
O meio-campista já havia ficado marcado no lance do primeiro gol da partida ao levar um drible desconcertante de Lamine Yamal. O cartão vermelho direto foi aplicado pelo árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea, encerrando precocemente a participação de Bernal no confronto.
Veja o lance e alguns comentários:
Como foram os gols da partida?
O tento de abertura da partida foi marcado por Lamine Yamal, que assinalou um golaço ao aplicar um drible desconcertante sobre a marcação, em uma jogada que remeteu ao estilo de Neymar.
O gol de empate dos donos da casa saiu aos 27 minutos da etapa inicial, quando Valentín Gómez aproveitou um cruzamento na área para balançar as redes de Joan García com uma cabeçada. O Barcelona voltou a se colocar em vantagem aos 41 minutos ainda do primeiro tempo, com Rodri subindo de cabeça após cobrança de escanteio de Fermín López.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na segunda etapa, aos nove minutos, Gabriel Jesus marcou o terceiro gol da equipe comandada por Hansi Flick. O atacante brasileiro, que havia tido um tento anulado instantes antes, mandou para o fundo das redes após receber passe de Lamine Yamal. Dois minutos mais tarde, o Betis descontou com Abdessamad Ezzalzouli, aproveitando uma recuperação de posse após erro de Fermín no meio-campo.
Aos 17 minutos do segundo tempo, o goleiro da equipe mandante cometeu uma falha, permitindo que Eric García fizesse o quarto gol do time visitante. Na reta final Dani Olmo consolidou a goleada catalã. O camisa 20 recebeu na intermediária e, de fora da área, bateu colocado de perna direita no canto esquerdo do arqueiro adversário.
Fora de Campo
Atuação de Gabriel Jesus em Betis x Barcelona viraliza: 'Tem que ser'Há 1 minuto
Vasco
Filme sobre os 'Camisas Negras' do Vasco ganha trailer e chega aos cinemas; assistaHá 2 horas
Fora de Campo
Estêvão vira assunto após vitória do Chelsea na Premier League: 'Tem que pedir'Há 3 horas
Fora de Campo
Fala de Felipe Melo sobre o Flamengo enlouquece torcedores: 'Era óbvio'Há 20 horas
Corinthians
MP pede prisão preventiva de vice-presidente do CorinthiansHá 21 horas
Fora de Campo
Neymar comenta comparação com Lamine Yamal: 'Melhor do mundo'Há 23 horas
Mais LANCE!