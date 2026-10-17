Na partida deste sábado (17) entre Betis e Barcelona pelo Campeonato Espanhol, um ex-jogador do Fluminense gerou forte repercussão nas redes sociais após se envolver em uma confusão com Lamine Yamal. O volante uruguaio Facundo Bernal foi expulso ao dar uma cabeçada no camisa 10 catalão.

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O meio-campista já havia ficado marcado no lance do primeiro gol da partida ao levar um drible desconcertante de Lamine Yamal. O cartão vermelho direto foi aplicado pelo árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea, encerrando precocemente a participação de Bernal no confronto.

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Veja o lance e alguns comentários:

Facundo Bernal recebeu cartão vermelho por agredir Lamine Yamal (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Como foram os gols da partida?

O tento de abertura da partida foi marcado por Lamine Yamal, que assinalou um golaço ao aplicar um drible desconcertante sobre a marcação, em uma jogada que remeteu ao estilo de Neymar.

O gol de empate dos donos da casa saiu aos 27 minutos da etapa inicial, quando Valentín Gómez aproveitou um cruzamento na área para balançar as redes de Joan García com uma cabeçada. O Barcelona voltou a se colocar em vantagem aos 41 minutos ainda do primeiro tempo, com Rodri subindo de cabeça após cobrança de escanteio de Fermín López.

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Na segunda etapa, aos nove minutos, Gabriel Jesus marcou o terceiro gol da equipe comandada por Hansi Flick. O atacante brasileiro, que havia tido um tento anulado instantes antes, mandou para o fundo das redes após receber passe de Lamine Yamal. Dois minutos mais tarde, o Betis descontou com Abdessamad Ezzalzouli, aproveitando uma recuperação de posse após erro de Fermín no meio-campo.

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Aos 17 minutos do segundo tempo, o goleiro da equipe mandante cometeu uma falha, permitindo que Eric García fizesse o quarto gol do time visitante. Na reta final Dani Olmo consolidou a goleada catalã. O camisa 20 recebeu na intermediária e, de fora da área, bateu colocado de perna direita no canto esquerdo do arqueiro adversário.