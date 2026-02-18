menu hamburguer
Campeões com a Viradouro, Mestre Ciça e Juliana Paes levaram Vasco à Sapucaí

Escola foi campeã com 270 pontos, nota máxima do carnaval do Rio

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/02/2026
20:09
Juliana Paes é a Rainha de Btaeruia campeã em 2026; Mestre Ciça foi homenageado pela Viradouro (Foto: Reprodução)
Com o enredo "Para cima, Ciça!", em homenagem à trajetória e ao legado de Mestre Ciça, um dos maiores mestres de bateria do carnaval carioca, a Unidos do Viradouro conquistou o título de Campeã do Grupo Especial. A escola de Niterói fez um desfile histórico na Marquês de Sapucaí, na madrugada da última terça-feira (17), garantindo seu quarto título.

Ao lado de Ciça na apuração e na avenida, outra torcedora do Vasco foi figura de destaque na Viradouro em 2026: a atriz Juliana Paes. Vascaína assumida, a atriz protagonizou ao lado de Mestre Ciça uma das cenas mais impactantes do desfile: a bateria da Viradouro subiu em um carro alegórico e atravessou a Sapucaí tocando, revivendo o feito histórico de 2007.

Somos campeões do Carnaval! É muita emoção, não sei mais o que estou falando. O corpo está tremendo, não consigo parar de chorar. Tudo valeu a pena! A coragem, o amor, a emoção genuína, valeram a pena. Acho que isso que ganhou o Carnaval, a emoção. Partiu quadra! Partiu casa!

Juliana Paes, Rainha de Bateria da Viradouro

A ligação de Juliana com o clube é antiga — ela chegou a dar voz ao hino do Vasco no DVD comemorativo pelos 113 anos da equipe.

Vascaínos celebram Mestre Ciça e título da Viradouro

Desfile da Viradouro referenciou Flamengo e Vasco

A apresentação emocionou o público ao revisitar momentos marcantes da carreira do mestre de bateria, incluindo referências às paixões que marcaram sua história dentro e fora da avenida. Vascaíno declarado, Ciça viu o Vasco da Gama ganhar destaque no desfile campeão.

Além de torcedor apaixonado do Cruzmaltino, o músico foi mestre de bateria da Unidos da Tijuca em 1998, quando a escola levou para a avenida um enredo em homenagem ao clube de São Januário. Três anos antes, ele comandou a bateria da Estácio de Sá em um desfile que reverenciou o Flamengo.

Durante a passagem da escola pela Sapucaí, essas histórias foram relembradas na ala  "Centenários das Paixões: Uma Vez Flamengo X De Gama a Vasco, A Epopeia da Tijuca".

Mestre Ciça é torcedor do Vasco e levou clube à Avenida Marques de Sapucaí duas vezes (Foto: Reprodução)
Mestre Ciça é torcedor do Vasco e levou clube à Avenida Marques de Sapucaí duas vezes (Foto: Reprodução)

