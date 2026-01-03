menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Uniforme do Vasco na Copinha divide opiniões na web: 'Ah não, Nike'

Equipe estreou na competição com um modelo temporário

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/01/2026
20:14
Vasco estreia na Copinha com uniforme provisório (Foto: Reprodução)
imagem cameraVasco estreia na Copinha com uniforme provisório (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

No final da última temporada, o Vasco anunciou a Nike como nova fornecedora de material esportivo. A partir deste ano, a empresa norte-americana começa a estampar os uniformes vascaínos, em um contrato válido até 2032. No entanto, os modelos oficiais de 2026 ainda não ficaram prontos e a equipe cruz-maltina estreou na Copinha de 2026 com um uniforme provisório. O novo modelo dividiu opiniões entre os torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir o Vasco na Copinha

O primeiro contato do torcedor vascaíno com um modelo fornecido pela Nike acontece na estreia da equipe sub-20 na Copinha, contra o Velo Clube, clube do interior de São Paulo. Até o momento, o Vasco vai vencendo a partida por 1 a 0, com um gol marcado pelo meia Lukas Zuccarello no decorrer da primeira etapa.

Após as primeiras aparições do novo uniforme, neste sábado (3), os torcedores se manifestaram nas redes sociais. Confira abaixo.

Além do Velo Clube, os adversários do Vasco na Copinha nesta primeira fase serão o Guanabara City, de Goiás, e o I9 FC, de São Paulo.

➡️Sete jogadores terminam contratos com o Vasco; veja quem são

Veja a agenda de jogos do Vasco na Copinha 2026

A partir da estreia com o Velo Clube, o Vasco terá jogos na Copinha a cada três dias. Todos os jogos do time carioca na primeira fase serão disputados no Estádio Municipal José Vessi, na cidade de Cravinhos, na região metropolitana de São Paulo.

continua após a publicidade
JogoDataHorárioLocal

Vasco x Velo Clube

Sábado, 3 de janeiro

19h30

Cravinhos

Guanabara City x Vasco

Terça-feira, 6 de janeiro

15h

Cravinhos

I9 FC x Vasco

Sexta-feira, 9 de janeiro

19h30

Cravinhos

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vasco vai em busca do segundo título da Copinha
Vasco vai em busca do segundo título da Copinha (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias