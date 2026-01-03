Uniforme do Vasco na Copinha divide opiniões na web: 'Ah não, Nike'
Equipe estreou na competição com um modelo temporário
No final da última temporada, o Vasco anunciou a Nike como nova fornecedora de material esportivo. A partir deste ano, a empresa norte-americana começa a estampar os uniformes vascaínos, em um contrato válido até 2032. No entanto, os modelos oficiais de 2026 ainda não ficaram prontos e a equipe cruz-maltina estreou na Copinha de 2026 com um uniforme provisório. O novo modelo dividiu opiniões entre os torcedores nas redes sociais.
O primeiro contato do torcedor vascaíno com um modelo fornecido pela Nike acontece na estreia da equipe sub-20 na Copinha, contra o Velo Clube, clube do interior de São Paulo. Até o momento, o Vasco vai vencendo a partida por 1 a 0, com um gol marcado pelo meia Lukas Zuccarello no decorrer da primeira etapa.
Após as primeiras aparições do novo uniforme, neste sábado (3), os torcedores se manifestaram nas redes sociais. Confira abaixo.
Além do Velo Clube, os adversários do Vasco na Copinha nesta primeira fase serão o Guanabara City, de Goiás, e o I9 FC, de São Paulo.
Veja a agenda de jogos do Vasco na Copinha 2026
A partir da estreia com o Velo Clube, o Vasco terá jogos na Copinha a cada três dias. Todos os jogos do time carioca na primeira fase serão disputados no Estádio Municipal José Vessi, na cidade de Cravinhos, na região metropolitana de São Paulo.
|Jogo
|Data
|Horário
|Local
Vasco x Velo Clube
Sábado, 3 de janeiro
19h30
Cravinhos
Guanabara City x Vasco
Terça-feira, 6 de janeiro
15h
Cravinhos
I9 FC x Vasco
Sexta-feira, 9 de janeiro
19h30
Cravinhos
