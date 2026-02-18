Fala de ex-jogador do Vasco sobre Coutinho irrita torcedores: 'Descolado da realidade'

O volante Douglas Luiz manifestou apoio a Philippe Coutinho após o anúncio da saída do meio-campista do Vasco. Ambos os atletas foram formados nas categorias de base vascaínas e atuaram juntos no Aston Villa, da Inglaterra, entre 2021 e 2022.

"Você é brabo demais, irmão! Ninguém vai apagar sua história como atleta e ser humano, você é incrível! Te desejo tudo de bom, você fez a melhor escolha. Ninguém mais do que você sabe de tudo que abdicou para estar de volta, não souberam valorizar uma joia de casa, inacreditável", escreveu Douglas.

A declaração foi muito criticada pela torcida do Vasco, que frequentemente pede seu retorno.

A saída de Coutinho encerra sua segunda passagem pelo Vasco, clube onde iniciou sua trajetória profissional antes de se transferir para o futebol europeu. O próprio meio-campista justificou sua decisão de deixar o clube citando questões emocionais: "Estou muito cansado mentalmente".

Vasco é pego de surpresa com pedido de Coutinho

O Vasco deve oficializar em breve a rescisão contratual de Philippe Coutinho. O clube de São Januário foi surpreendido pela decisão do jogador de 33 anos. Coutinho tinha contrato até o meio de 2025, mas a diretoria cruz-maltina já trabalhava para renovar o vínculo com ele por mais uma temporada.

A despedida de Philippe Coutinho do Vasco não é apenas o fim de um ciclo: sua mensagem pública também confirma uma análise feita por Tite, então técnico da Seleção Brasileira, em 2020. Na época, Tite comentou sobre a necessidade de cuidado especial com o meia, apontando seu perfil emocional mais sensível — característica que fica mais evidente após mensagem de despedida do jogador.

Em 2020, quando comandava a Seleção, Tite comentou sobre o perfil de Coutinho, então no FC Bayern Munique:

- Coutinho precisa de carinho, de conversa, precisa ser mimado. Sua personalidade é um pouco frágil. Não temos que ser paternalistas, temos que entender a forma de tirar o melhor de cada jogador. Os atletas são diferentes e não podemos tratá-los da mesma forma.