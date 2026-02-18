A Globo contratou o narrador Fernando Camargo para sua plataforma digital de conteúdo esportivo, a GE TV. O acordo foi firmado nesta quarta-feira (17) e tem duração de um ano. O profissional, que já trabalhou na ESPN e Record, é a terceira contratação feita especificamente para eventos transmitidos no projeto digital da emissora. *A informação é do portal Folha de São Paulo.

- Novos sonhos, novas conquistas. São mais de 25 anos de estrada e chegou a hora de iniciar uma trajetória na maior empresa de comunicação do Brasil e uma das maiores do mundo. Com muita alegria e gratidão, entro para o time da GE TV e já inicio os trabalhos no Rio Open. Vamos nessa com muita garra e disposição - escreveu o novo narrador do Grupo Globo.

Globo contrata narrador Fernando Camargo para GE TV (Foto: Reprodução/Instagram)

Camargo construiu sua carreira em emissoras como ESPN e Record, consolidando sua reputação especialmente junto ao público de São Paulo que acompanha eventos esportivos. Sua contratação reforça o quadro de narradores da GE TV.

Globo anuncia mais dois reforços para GE TV

A GE TV anunciou mais dois jornalistas que irão reforçar a equipe em 2026. Pedro Rocha e Ludi Cianci irão completar o time de apresentadores do canal. Ambos já eram funcionários da Globo, comentavam futebol mineiro e paulista, e agora foram escolhidos para uma nova missão na emissora, onde assumirão a função de apresentadores.

