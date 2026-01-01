Réveillon: vidente prevê como será o ano de 2026 para Flamengo e Vasco

2026 chegou nesta quinta-feira (1), e para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, previu como será o ano de Flamengo e Vasco. De acordo com ele, as equipes vão ter temporadas antagônicas. De um lado, o Rubro-Negro deve brigar por títulos, já o Cruzmaltino, deve enfrentar dificuldades.

Como será o ano do Flamengo?

O tarólogo apontou que a diretoria do Rubro-Negro não irá brincar em serviço durante o início de 2026. Luiz Filho destacou a possibilidade de reforços de luxo chegando ao Ninho do Urubu ainda em janeiro. Ele apontou que o clube carioca deve construir um super time para esta temporada, sendo mais forte do que o do ano passado.

Apesar disso, o vidente também apontou para algumas dificuldades ao longo do caminho. Ele destacou que algumas arestas soltas dentro da gestão do clube, podem gerar oscilações ao longo de 2026.

Ao analisar a possibilidade de título na temporada, Luiz Filho tratou como certa. Para ele, o Flamengo tem grandes chances de levantar as taças da Libertadores, Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Brasileirão, mas não apontou quais torneios serão conquistados.

Flamengo levanta a taça do Campeonato Carioca (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Como será o ano do Vasco?

Se o vidente previu um ano de glória para o Flamengo, o Vasco foi alvo de um alerta. Luiz Filho destacou que o 2026 do Cruzmaltino deve ser marcado por adversidades, que podem começar a aparecer longo no início da temporada.

Segundo o tarólogo, uma das dificuldades encontradas será a perda de jogadores. Sem citar nomes, ele previu o fim de ciclo de jogadores no clube. Mesmo assim, a equipe deve se manter forte e resiliente para este ano.

Em 2025, os torcedores do Vasco sentiram o gostinho de chegar na final da Copa do Brasil. Contudo, Luiz Filho não previu a mesma prosperidade para este ano que se inicia. De acordo com ele, a equipe do técnico Fernando Diniz não deve levantar títulos em 2026.

A maior chance será o Campeonato Carioca. No Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana a previsão decepcionante. Adversidades devem complicar a vida do Vasco nessas competições.