Fora de Campo

Gol perdido em Botafogo x Nacional Potosí choca web: 'Inacreditável'

Confronto é valido pela 2° fase eliminatória da Libertadores

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/02/2026
22:40
Estádio Víctor Agustín Ugarte recebe o jogo entre Nacional Potosí e Botafogo (Foto: Aizar RALDES/AFP)
Estádio Víctor Agustín Ugarte recebe o jogo entre Nacional Potosí e Botafogo (Foto: Aizar RALDES/AFP)
Aos 44 minutos do primeiro tempo, o atacante Matheus Martíns protagonizou um lance de enlouquecer o torcedor do Botafogo. O atacante recebeu um belo passe nas costas dos zagueiros, que o deixou cara a cara com o goleiro. Finalizando para fora, o jogador não conseguiu aproveitar a oportunidade de abrir o placar. Confira o lance abaixo e a repercussão na web;

Assim, o Botafogo foi para o intervalo com a igualdade sem gols no placar.

➡️ AO VIVO: Nacional Potosí abre o placar contra o Botafogo na Libertadores

Botafogo joga contra dois adversários: o Nacional e Potosí

O duelo, pela segunda fase da Libertadores, acontece em Potosí, cidade onde fica o Estádio Víctor Agustín Ugarte, do Nacional Potosí. A cidade boliviana é a terceira metrópole mais alta do mundo, ficando atrás apenas de El Alto, também na Bolívia, e Pasco, no Peru.

Parte do elenco Alvinegro, formado por jovens das categorias de base e jogadores mais "frescos" fisicamente, estão em Potosí desde a última sexta-feira. Os atletas do grupo principal chegaram só na última terça, como estratégia para reduzir os efeitos.

📲Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA
NACIONAL POTOSÍ X BOTAFOGO
2ª fase (ida) – Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí (BOL)
👁️ Onde assistir: ESPN, Disney+ e GE TV

⚽ ESCALAÇÕES

🔴⚪ Nacional Potosí (Técnico: Jesus Eguez)
Galindo; Baldomar, Restrepo, Demiquel e Torrico; Ortomín, Azogue Rojas, Núñez e Solis Arroyo; Villalba e Álvarez Vargas.

⚪⚫ Botafogo (Técnico: Martín Anselmi)
Léo Linck; Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Wallace Davi, Álvaro Montoro e Alex Telles; Jordan Barrera e Matheus Martins.

Martin Anselmi em Nacional Potosí x Botafogo (Foto: Aizar RALDES/AFP)
Martin Anselmi em Nacional Potosí x Botafogo (Foto: Aizar RALDES/AFP)

