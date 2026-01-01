Sete jogadores terminam contratos com o Vasco; veja quem são

Ano novo, vida nova — no mesmo clube da última temporada, ou em outro. Sete jogadores do Vasco tiveram os contratos encerrados no último dia de dezembro e estão livres no mercado. São três goleiros, dois zagueiros, um meio-campista e um atacante.

Terminaram seus vínculos com o Vasco os goleiros Alexander, Allan Vitor e Pablo; os zagueiros Mauricio Lemos e Maicon; o meia Paulinho Paula; e o atacante Cauã Paixão. Nem todos estiveram no elenco no ano passado, sendo emprestados para outros clubes.

Na semana passada, o lateral Puma Rodríguez, que também tinha o contrato com o Vasco se encerrando ao fim da temporada de 2025, renovou contrato por mais dois anos.

O término do vínculo de Mauricio Lemos, que foi pouco aproveitado por Fernando Diniz, faz o Vasco colocar a contratação de um zagueiro como uma das prioridades para 2026.

Carlos Cuesta também tem o contrato se encerrando nos próximos dias, mas o Vasco já informou o Galatasaray que irá exercer o direito de compra.

Coutinho tem contrato com o Vasco até junho

Além dos jogadores que tiveram contratos encerrados, o Vasco tem quatro atletas com vínculo até 30 de junho. Três deles são titulares: o zagueiro Robert Renan, o meia Philippe Coutinho e o atacante Andrés Gómez. Matheus França completa a lista.

Internamente, Coutinho já comunicou o Vasco que não tem interesse em mudar de clube, mas existe a chance de ele encerrar a carreira no meio do ano. O jogador vai avaliar a situação ao longo do semestre.

Robert Renan e Andrés Gómez têm contratos de empréstimo, mas eles preveem opção de compra (no caso do zagueiro) e obrigatória (no caso do atacante, desde que cumpra algumas metas). A situação de Matheus França, que pertence ao Crystal Palace, ainda é incerta.

